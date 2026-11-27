Wer in Wien ein Auto besitzt, könnte in den kommenden Jahren mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert sein. Der Entwurf des neuen Klimafahrplans lässt beim ÖAMTC die Alarmglocken schrillen.

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Wer mit dem Auto zum Arzt oder zu Freunden im eigenen Wohnbezirk fährt, könnte künftig trotz Parkpickerls einen Parkschein brauchen. Das ist nur eine von mehreren Maßnahmen, die im Entwurf des Wiener Klimafahrplans für 2027 bis 2031 zur Diskussion stehen und beim ÖAMTC für Kritik sorgen. Die angedachten Einschränkungen würden Pendler ebenso treffen wie Wiener, die nur gelegentlich auf ihr Auto zurückgreifen. "Dass Klimaschutz im Verkehr notwendig ist, steht außer Frage", betont ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. Die Maßnahmen müssten allerdings wirksam und sozial ausgewogen sein.

Fahrverbote auch in anderen Bezirken denkbar

Die Pläne für eine kameraüberwachte Zufahrtsbeschränkung innerhalb der Ringstraße sind seit Jahren bekannt. Nun wird auch eine Ausweitung auf andere Bezirke in Erwägung gezogen. Der ÖAMTC sieht allerdings schon bei der Überwachung mittels Kameras erhebliche rechtliche Hürden.

Auch ein Fahrverbot für Autos mit Verbrennungsmotor im Stadtgebiet soll geprüft werden. Der Mobilitätsclub befürchtet, dass damit jene Menschen, die sich kein Elektroauto leisten können, auf ihren Pkw verzichten müssten. Gleichzeitig soll sich der Ausbau der Ladeinfrastruktur stärker auf den privaten und halböffentlichen Raum konzentrieren. Gerade Wiener ohne eigenen Garagenplatz sind allerdings auf öffentliche Ladestationen angewiesen.

Kleinere Parkpickerl-Zonen und neue Tarife

Das Parkpickerl könnte künftig nur noch im eigenen Grätzl gelten. © Michael Rausch-Schott

Geht es nach den Überlegungen im Klimafahrplan, könnte das Parkpickerl künftig nur noch im eigenen Grätzl oder gar im eigenen Straßenzug gelten. Außerhalb dieser Zone wäre auch für Anrainer nach zwei Stunden Schluss mit dem Parken. Teurer könnte es für Besitzer größerer Autos werden, denn auch eine Staffelung der Parkgebühren nach Fahrzeuggröße, Emissionen und Materialverbrauch steht zur Diskussion. "Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass gerade Familien meist auf Kombis und Vans angewiesen sind", gibt Nagler zu bedenken. Der ÖAMTC fordert stattdessen einen stärkeren Ausbau der Öffis, vor allem in den Außenbezirken und zwischen Wien und Niederösterreich.

Stadt will kein allgemeines Verbrennerverbot

Im Büro von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) verweist man auf Anfrage darauf, dass der Klimafahrplan weit über den Verkehrsbereich hinausgehe. Um die Lebensqualität in Wien zu erhalten, brauche es weniger Emissionen, saubere Luft und attraktive Mobilitätsangebote für alle. "Unser Ziel ist sicher nicht, Menschen in ihrer Mobilität einzuschränken, ganz im Gegenteil", heißt es aus dem Büro des Stadtrats.

Vielmehr wolle man klimafreundliche Alternativen stärken. In weiteren Gesprächen soll geklärt werden, welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen überhaupt umsetzbar sind. Dass mögliche Fahrverbote einer genauen Prüfung bedürfen, darüber ist man sich mit dem ÖAMTC einig. "Dabei geht es aber nicht um ein allgemeines Verbrennerverbot, sondern um die Prüfung diverser Interessen, notwendiger Schritte und rechtlicher Rahmenbedingungen", stellt das Büro des Klimastadtrats klar.

FPÖ will Klimafahrplan kippen

Die Pläne stoßen bei der FPÖ auf heftigen Widerstand. Verkehrssprecher Toni Mahdalik und Mobilitätssprecher Klemens Resch fordern Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf, ein Fahrverbot für Verbrenner auszuschließen. Die beiden Freiheitlichen warnen vor erheblichen finanziellen Belastungen für Familien, die sich für den Kauf eines Elektroautos verschulden müssten. Mahdalik und Resch verlangen, den gesamten Klimafahrplan zu verwerfen. "Gegen ein Verbrenner-Verbot gibt es den vollen Widerstand der Wiener FPÖ", kündigen die beiden an.