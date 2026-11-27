Haube, Schal und Mantelkragen machen langen Haaren im Winter das Leben schwer. Diese drei angesagten Kurzhaarfrisuren sind stylish, praktisch, bei den Stars längst beliebt und die beste Wahl für die kalten Monate.

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Kaum ist die Haube auf, sind die Haare platt. Dann kommt der Schal dazu, und die Längen verknoten sich im Nacken. Der hohe Mantelkragen gibt der Frisur endgültig den Rest. Die Lösung für das tägliche Winter-Chaos? Ein radikaler Schnitt. Diese drei Kurzhaarfrisuren sehen nicht nur fantastisch aus, sondern kommen auch mit Haube, Schal und Rollkragen bestens zurecht.

Denn Fakt ist: Im Winter wird selbst die schönste lange Mähne schnell zur Geduldsprobe. Die Haare laden sich statisch auf, verfangen sich im Schal oder werden zwischen Jacke und Tasche eingeklemmt. Kein Wunder also, dass kurze Schnitte während der kalten Jahreszeit Hochsaison haben. Sie wirken modern, lassen sich mit wenigen Handgriffen wieder in Form bringen und bleiben dort, wo sie hingehören: oberhalb des Mantelkragens.

1. Der Bixie: Das Beste aus zwei Welten

Emma Stone perfektionierte den Pixie-Cut © Mondadori Portfolio via Getty Images

Der Bixie ist die perfekte Frisur für alle, die von kurzen Haaren träumen, aber noch nicht bereit für einen echten Pixie sind. Der Trend-Cut verbindet die Länge eines sehr kurzen Bobs mit den leichten, fransigen Stufen eines Pixies. Rund um das Gesicht bleibt das Haar etwas länger, während Nacken und Seiten kompakter geschnitten werden.

Zu seinen prominentesten Fans zählen Emma Stone, Florence Pugh und Gracie Abrams. Sie zeigen, wie wandelbar der Bixie sein kann: elegant und glatt, lässig zerzaust oder mit sanften Wellen.

Für den Winter ist der Hybrid-Schnitt geradezu ideal. Er ist kurz genug, um sich nicht im Schal zu verheddern, hat aber noch ausreichend Länge, damit die Frisur nach der Haube nicht komplett zusammenfällt. Ein wenig Stylingcreme oder Texturspray in die Fingerspitzen geben, durch das Haar fahren – fertig.

2. Der French Bob: Paris-Chic trotz Minusgraden

Lily Collins stylte ihren French Bob mit sanften Wellen © Getty Images

Kaum ein Haarschnitt sieht mit so wenig Aufwand so elegant aus wie der French Bob. Er endet meist zwischen Wangenknochen und Kinn, wird eher kompakt geschnitten und gerne mit einem kurzen oder weich fallenden Pony kombiniert. Perfekt gestylt muss er nicht sein – ein bisschen Bewegung und gewollte Unordnung gehören ausdrücklich dazu.

Lily Collins ist längst zur inoffiziellen Botschafterin des Looks geworden. Auch Zendaya, Sofia Richie und Cate Blanchett zeigten bereits, wie edel der kurze Bob wirken kann.

Sein großer Winter-Vorteil: Die Spitzen enden deutlich über dem Schal und werden deshalb weder geknickt noch statisch aufgeladen. Sollte die Haube den Ansatz platt drücken, darf man das beim French Bob sogar als Teil des Looks verkaufen. Einmal mit den Händen auflockern, den Pony zurechtstreichen und schon sieht die Frisur wieder wunderschön französisch aus.

3. Der Micro Bob: Kurz, klar und maximal cool

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Wem der klassische Bob noch nicht kurz genug ist, der entscheidet sich jetzt für den Micro Bob – auch Bitty Bob genannt. Die akkurat geschnittene Variante endet ungefähr auf Höhe der Ohrläppchen oder knapp am Kiefer. Besonders modern wirkt sie mit Mittelscheitel, klarer Kontur und glänzendem Finish.

Gigi Hadid machte Anfang 2026 mit einem dunklen Mini-Bob Schlagzeilen. Auch Zoë Kravitz bewies, wie cool die extrakurze Bob-Länge aussieht.

Mantelkragen und XXL-Schal haben bei diesem Schnitt keine Chance: Das Haar sitzt kompakt am Kopf und kann nirgends eingeklemmt werden. Wichtig ist nur, die Haare vor dem Aufsetzen der Haube vollständig zu trocknen – sonst entwickelt der präzise Schnitt schnell ein unerwünschtes Eigenleben. Ein Tropfen Anti-Frizz-Serum hält fliegende Härchen in Schach.