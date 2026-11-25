DOCTOR MI Medical Skincare eröffnet seinen ersten eigenen Store in der Münchner Innenstadt und schafft damit einen neuen Ort für wissenschaftlich fundierte Hautpflege, dermatologische Beratung und exklusive Beauty-Erlebnisse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 19. November 2026 hat DOCTOR MI Medical Skincare in der Residenzstraße 21 einen über 270 Quadratmeter großen Flagship-Store eröffnet. Damit entsteht ein neuer Anlaufpunkt für wissenschaftlich fundierte Hautpflege, der professionelle dermatologische Behandlungen, individuelle Hautberatung und exklusives Shopping unter einem Dach vereint.

Luxuriöses Ambiente auf über 270 Quadratmetern

Wer die neuen Räumlichkeiten betritt, merkt sofort: Das hier ist kein gewöhnliches Beauty-Geschäft. Statt steriler Regale und unpersönlicher Kassenbereiche erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spektakuläres Interior in warmem Bordeauxrot, kombiniert mit edlen Oberflächen und feinen Materialien.

DOCTOR MI © Made with Google AI

Großzügig gestaltete Sitzbereiche schaffen eine einladende Atmosphäre und laden zum Verweilen ein. Bei einer Tasse Tee oder einem Erfrischungsgetränk können Kundinnen und Kunden in entspannter Umgebung ankommen, ausgewählte Produkte in Ruhe auf der Haut testen und sich individuell zu den Bedürfnissen ihres Teints beraten lassen. Das durchdachte Raumkonzept verbindet medizinische Fachkompetenz mit einem sinnlichen Wohlfühlerlebnis und lässt die Grenzen zwischen professioneller Hautpflege und exklusivem Selfcare-Moment verschwimmen.

Das komplette Produktsortiment vor Ort

Im neuen Münchner Store wird erstmals das gesamte Sortiment von DOCTOR MI an einem zentralen Ort erlebbar gemacht. Damit schließt der Store die Lücke zwischen Online-Shopping und echtem Produkterlebnis, denn gerade im hochpreisigen Segment möchten Kundinnen und Kunden wissen, wie sich Texturen auf der eigenen Haut anfühlen.

Retinol Collection: Hochwirksame Rezepturen zur gezielten Zellerneuerung und Hautverfeinerung.

Hochwirksame Rezepturen zur gezielten Zellerneuerung und Hautverfeinerung. Longevity Collection: Spezialisierte Wirkstoffkomplexe zur Förderung langfristiger Hautgesundheit und Festigkeit.

Spezialisierte Wirkstoffkomplexe zur Förderung langfristiger Hautgesundheit und Festigkeit. Neueste Produkt-Launches: Exklusive Neuerscheinungen und Innovationen, die im Store sofort zum Testen bereitstehen.

Exklusive Neuerscheinungen und Innovationen, die im Store sofort zum Testen bereitstehen. Maßgeschneiderte Systempflege: Abgestimmte Pflegeroutinen, die direkt auf den jeweiligen Hauttyp zugeschnitten werden.

Eigener Treatment-Bereich mit exklusiven Behandlungen

DOCTOR MI © Made with Google AI

Das Herzstück der neuen Location bildet der integrierte Behandlungsbereich. Hier werden wissenschaftlich fundierte dermatologische Anwendungen mit moderner Gerätetechnologie kombiniert und Kund:innen können sich direkt vor Ort behandeln lassen. Nach der Behandlung gibt es den passenden Pflegeplan für das Badezimmer daheim direkt mit auf den Weg:

MI Skin Discovery: Eine fundierte, professionelle Hautanalyse als Basis jeder Behandlungs- und Pflegeentscheidung.

Eine fundierte, professionelle Hautanalyse als Basis jeder Behandlungs- und Pflegeentscheidung. Express-Facials: Gezielte Kurzbehandlungen für sofortige Frische und Vitalität bei engem Zeitbudget.

Gezielte Kurzbehandlungen für sofortige Frische und Vitalität bei engem Zeitbudget. Hydrodermabrasion: Schonende Tiefenreinigung und intensive Durchfeuchtung der oberen Hautschichten.

Schonende Tiefenreinigung und intensive Durchfeuchtung der oberen Hautschichten. Microneedling: Gezielte Kollagenstimulation zur strukturellen Verfeinerung und Straffung des Hautbildes.

Eigene Event-Bühne

Neben Store und Behandlungskabinen verfügt der neue Standort über ein eigenes Office sowie eine wandelbare Veranstaltungsfläche. Hier sollen regelmäßig Community-Events, exklusive Produktvorstellungen und professionelle Fortbildungen über die Bühne gehen.

"Mit dem Store erfüllen wir uns einen Traum", sagt Dermatologin und Gründerin Miriam Rehbein über den Meilenstein. "Ich wollte einen Ort schaffen, an dem man Hautpflege nicht nur kauft, sondern erlebt – mit Zeit für Beratung, mit echten Treatments und mit einer Atmosphäre, in der man sich einfach wohlfühlt. Und wir wollen hier Wissen teilen: in Masterclasses, Events und Fortbildungen. Unser Ziel ist, dass jede und jeder die eigene Haut besser versteht."