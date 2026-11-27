Keine Lust auf überfüllte Strände, endlose Warteschlangen und die immer gleichen Urlaubsziele? Dann lohnt sich ein Blick auf die weniger bekannten Ecken Europas!

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Paris, Rom oder Barcelona stehen schon wieder ganz oben auf deiner Reiseliste? Wenn du 2027 lieber neue Orte entdecken möchtest, lohnt sich ein Blick abseits der klassischen Touristenpfade. Das Reisemagazin Condé Nast Traveller hat seine "Best Places to Go" für Europa veröffentlicht. Darunter befinden sich nicht nur bekannte Urlaubsklassiker, sondern auch weniger offensichtliche Destinationen, die mit wilder Natur, spannender Kultur und besonderen Erlebnissen locken.

1. Albanische Alpen: Wilde Berglandschaften statt Strandurlaub

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Albanien ist für viele vor allem ein Sommerziel mit traumhaften Stränden an der Adriaküste. Doch im Norden des Landes wartet eine ganz andere Landschaft: die Albanischen Alpen. Schroffe Berggipfel, türkisfarbene Flüsse und kleine Bergdörfer machen die Region zu einem Paradies für alle, die gerne wandern und ursprüngliche Natur erleben.

2. Belgrad: Eine Städtereise abseits der üblichen Klassiker

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Lissabon, Kopenhagen oder Amsterdam kennst du schon? Dann könnte Belgrad eine spannende Alternative sein. Die serbische Hauptstadt verbindet eine bewegte Geschichte mit einer lebendigen Kulturszene, einem aufregenden Nachtleben und einer vielseitigen Gastronomie.



2027 bekommt die Stadt außerdem internationale Aufmerksamkeit: Von Mai bis August findet dort die Weltausstellung Expo statt. Das dürfte für zusätzliche kulturelle Veranstaltungen und neue Impulse sorgen.

3. Dänische Riviera: Küstenurlaub ohne Mittelmeertrubel

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Wer im Sommer gerne ans Meer fährt, aber keine Lust auf überfüllte Strände und große Hitze hat, sollte sich die dänische Riviera ansehen. Nördlich von Kopenhagen erstreckt sich entlang der Küste Seelands eine Region mit langen Sandstränden, kleinen Küstenorten und entspanntem skandinavischem Lebensgefühl.



Statt Beachclubs und Hotelburgen erwarten dich hier charmante Badeorte, lokale Restaurants und viel Natur. Die Region eignet sich besonders für alle, die ihren Urlaub gerne mit Fahrradtouren, Spaziergängen am Meer und gutem Essen verbinden. Eine entspannte Alternative zum klassischen Mittelmeerurlaub.

4. Dartmoor: Mystische Landschaften in England

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Wer Großbritannien lieber von seiner wilden Seite kennenlernen möchte, sollte Dartmoor in Devon auf die Reiseliste setzen. Die weitläufige Heidelandschaft ist geprägt von sanften Hügeln, Mooren, Felsformationen und kleinen historischen Dörfern. Besonders charakteristisch sind die sogenannten Tors, markante Granitfelsen, die aus der Landschaft herausragen.



Dartmoor ist ein ideales Ziel für Wanderungen, Naturerlebnisse und kleine Auszeiten. Nach einem Tag an der frischen Luft bieten gemütliche Pubs, Landhotels und historische Unterkünfte einen Rückzugsort.

5. Évora: Portugals unterschätzte Kulturstadt

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Lissabon und Porto sind längst keine Geheimtipps mehr. Wer Portugal abseits der großen Städte erleben möchte, sollte sich Évora im Alentejo ansehen. Die historische Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und begeistert mit römischen Bauwerken, mittelalterlichen Gassen und einer entspannten Atmosphäre.



Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen der römische Diana-Tempel und die historische Kathedrale. Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten: Traditionelle Gerichte, regionale Weine, Olivenöl und frisches Brot gehören hier zum Lebensgefühl.

6. Liepāja: Lettlands kreative Küstenstadt

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Riga ist für viele der erste Anlaufpunkt bei einer Reise nach Lettland. Doch an der Ostseeküste wartet mit Liepāja eine spannende Alternative. Die Stadt verbindet einen langen Sandstrand mit Jugendstilarchitektur, einer bewegten Geschichte und einer lebendigen Kulturszene.



Besonders interessant ist das ehemalige Marineviertel Karosta, das Einblicke in die zaristische und sowjetische Vergangenheit der Stadt gibt. Auch das historische Kino Wiktorija hat sich zu einem kulturellen Treffpunkt entwickelt.

7. County Limerick: Irland abseits der klassischen Route

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Die Cliffs of Moher und Dublin stehen bei vielen Irland-Reisen ganz oben auf der Liste. Doch auch die Grafschaft Limerick an der Westküste des Landes hat einiges zu bieten. Historische Burgen, grüne Landschaften, kleine Orte und eine lebendige Pub-Kultur machen die Region zu einem interessanten Ziel für einen Roadtrip.



Zu den Highlights zählen King John's Castle, das Hunt Museum und der prähistorische Steinkreis von Lough Gur. Außerdem ist die Region ein guter Ausgangspunkt, um Teile des berühmten Wild Atlantic Way zu erkunden.

8. Parga: Griechenland für alle, die es etwas ruhiger mögen

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Santorin, Mykonos und Kreta sind wunderschön, aber gerade in der Hochsaison auch entsprechend gut besucht. Wer Griechenland lieber etwas entspannter erleben möchte, könnte in Parga fündig werden. Der Küstenort liegt in der Region Epirus im Nordwesten des Landes und begeistert mit bunten Häusern, einer malerischen Hafenpromenade und kleinen Buchten mit türkisblauem Wasser.



Über dem Ort thront eine venezianische Festung, von der aus du einen schönen Blick auf die Küste hast. In den umliegenden Tavernen kannst du regionale Küche genießen und den Abend entspannt am Meer ausklingen lassen.