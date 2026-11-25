Lust auf Urlaub, aber am liebsten zum Schnäppchenpreis? Rund um Black Friday und Travel Tuesday locken Airlines, Hotels und Buchungsplattformen mit attraktiven Rabatten. Wir zeigen dir die besten Reise-Deals 2026 und verraten, wo du jetzt sparen kannst.

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Black Friday und Cyber Monday sind längst nicht mehr nur für Technik, Mode und Weihnachtsgeschenke interessant. Auch die Reisebranche lockt rund um die Shopping-Tage mit attraktiven Angeboten. Besonders spannend wird es am Travel Tuesday am 1. Dezember 2026. Ob Hotelurlaub, Fernreise, Kreuzfahrt oder Rundreise: Zahlreiche Anbieter haben bereits ihre Rabattaktionen gestartet. Wir zeigen dir die besten Travel-Tuesday-Deals, mit denen du bei deiner nächsten Reise sparen kannst.

Was ist der Travel Tuesday?

Der Travel Tuesday findet jedes Jahr am Dienstag nach dem Thanksgiving-Wochenende statt. Während sich beim Black Friday und Cyber Monday vieles um Produkte und Technik dreht, steht an diesem Tag das Reisen im Mittelpunkt. Fluggesellschaften, Hotelketten, Reiseveranstalter und Buchungsplattformen bieten Sonderaktionen und Rabatte an.

Die besten Reise-Deals rund um den Travel Tuesday 2026

. © Getty Images

1. Bis zu 50 Prozent Rabatt bei Expedia: Wer bei der nächsten Reise vor allem bei der Unterkunft sparen möchte, sollte einen Blick auf Expedia werfen. Die Buchungsplattform bietet im Rahmen ihrer aktuellen Aktion bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Hotelaufenthalte weltweit. Das Angebot umfasst unter anderem Strandresorts, Städtereisen und Unterkünfte für romantische Auszeiten.



2. Bis zu 50 Prozent Rabatt bei Sun Siyam: Wer von einem Urlaub auf den Malediven oder in Sri Lanka träumt, könnte bei Sun Siyam fündig werden. Die Hotelgruppe bietet im Rahmen ihrer Black-Friday-Angebote auf ausgewählte Aufenthalte in ihren Resorts bis zu 50 Prozent Rabatt. Je nach Unterkunft sind zusätzliche Extras wie Spa-Behandlungen, Ausflüge oder Transfers inkludiert. Die Aktion gilt für ausgewählte Buchungs- und Reisezeiträume.



3. Bis zu 35 Prozent Rabatt bei Radisson Hotels: Auch bei Radisson Hotels gibt es zum Black Friday attraktive Preisnachlässe. Mit dem Aktionscode BLACK26 kannst du bis zu 35 Prozent auf ausgewählte Aufenthalte sparen. Wer also einen Städtetrip oder einen Hotelurlaub plant, sollte sich die Angebote der Hotelgruppe genauer ansehen.



4. 40 Euro Rabatt pro Person bei Austrian Airlines: Du träumst von einer Reise in die USA oder nach Kanada? Austrian Airlines bietet im Rahmen der aktuellen Aktion 40 Euro Rabatt pro Person auf Flüge nach Amerika. Das Angebot gilt bis zum 2. Dezember 2026. Reisen sind im Zeitraum vom 11. Jänner bis zum 30. April 2027 möglich. Damit könnte sich die Aktion besonders für alle lohnen, die bereits ihre nächste Fernreise planen.



5. Bis zu 25 Prozent Rabatt bei Accor: Auch die Hotelgruppe Accor beteiligt sich an den Reiseaktionen rund um Black Friday und Travel Tuesday. Bei ausgewählten Hotels und Aufenthalten kannst du bis zu 25 Prozent sparen. Zum Portfolio gehören unter anderem Marken wie ibis, Novotel, Mercure, Pullman und Sofitel. Welche Unterkünfte reduziert sind, hängt vom jeweiligen Angebot und Reisezeitraum ab.



6. Bis zu 20 Prozent auf Reiseziele bei Booking.com: Auch Booking.com hat passende Angebote für die nächste Auszeit. Bei ausgewählten Reisezielen und Unterkünften kannst du bis zu 20 Prozent sparen. Zusätzlich gibt es Rabatte auf Mietwagen: Hier sind Preisnachlässe von bis zu 25 Prozent möglich. Besonders praktisch, wenn du deinen nächsten Urlaub inklusive Unterkunft und Mietwagen planen möchtest.



7. Bis zu 40 Prozent Rabatt bei NH Hotels: Wer lieber in einem Stadthotel übernachtet, sollte sich die Angebote von NH Hotels ansehen. Im Rahmen der aktuellen Rabattaktionen sind auf ausgewählte Aufenthalte bis zu 40 Prozent Ermäßigung möglich. Ob Wochenendtrip oder Geschäftsreise mit anschließendem Städtetrip: Ein Preisvergleich kann sich lohnen.

So findest du wirklich die besten Travel-Tuesday-Schnäppchen

Hohe Prozentzahlen klingen verlockend, bedeuten aber nicht automatisch, dass du auch das günstigste Angebot bekommst. Bevor du buchst, solltest du deshalb ein paar Dinge beachten:



• Preise vergleichen: Prüfe, wie viel die Unterkunft oder der Flug bei anderen Anbietern kostet. Ein Rabatt ist nur dann ein echtes Schnäppchen, wenn auch der Endpreis stimmt.

• Reisedaten kontrollieren: Viele Angebote gelten nur für bestimmte Zeiträume oder ausgewählte Unterkünfte.

• Kleingedrucktes lesen: Achte auf Stornierungsbedingungen, Mindestaufenthalte, Zusatzkosten und mögliche Einschränkungen.

• Nicht nur wegen des Rabatts buchen: Auch ein stark reduzierter Urlaub ist keine Ersparnis, wenn du die Reise eigentlich gar nicht geplant hattest.



Ob Strandurlaub auf den Malediven, ein Städtetrip oder eine Fernreise nach Amerika: Rund um Black Friday und Travel Tuesday gibt es einige Möglichkeiten, bei der nächsten Auszeit zu sparen. Wer flexibel bleibt und die Preise vergleicht, hat die besten Chancen auf ein echtes Reiseschnäppchen.