Der Umbau des Kursalons Hübner sorgt im Netz für Empörung. Die neuen Anbauten werden mit einer Laderampe verglichen, selbst von einem "städtebaulichen Skandal" ist die Rede.

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Im kommenden Frühjahr will der Schweizer Schokoladenhersteller "Lindt & Sprüngli" im Wiener Stadtpark eine Schokoladen-Erlebniswelt eröffnen. Doch schon während der Umbauarbeiten sorgt die Neugestaltung des historischen Kursalons Hübner für Entrüstung. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die modernen Konstruktionen aus Stahl und Glas, die einen starken Kontrast zum zwischen 1865 und 1867 im Stil der italienischen Renaissance errichteten Gebäude bilden.

Besonders verärgert zeigt sich Christian Mucha, dessen Verlagshaus über Jahrzehnte zahlreiche Veranstaltungen im Kursalon ausgerichtet hat. Bei einem Spaziergang durch den Stadtpark hat er sich selbst ein Bild von den Umbauarbeiten gemacht. "Was hier architektonisch gerade abgeht, spottet jeder Beschreibung", schreibt der Verleger in seinem Newsletter.

Neubau und Fassade harmonieren nicht

Auf den Beitrag hat sich mittlerweile auch Spenglermeister Martin Hlustik aus Wien mit einer Einschätzung gemeldet. Er bemängelt vor allem, dass sich die neuen Bauelemente in ihrer Gestaltung nicht am historischen Gebäude orientieren. Weder die Anordnung der Pfeiler und die Fensterteilungen noch die Brüstungsverkleidung seien auf die bestehende Fassade abgestimmt. Auch die Rampe hätte seiner Ansicht nach besser in die Umgebung eingebunden werden müssen. "Man muss nicht die Formsprache des 19. Jahrhunderts kopieren. Es genügt, architektonische Grammatik zu verstehen und anzuwenden", so Hlustik.

"Kombi aus Laderampe und U-Bahn-Zugang"

Die neuen Anbauten bilden einen starken Kontrast zur historischen Fassade. © Roman Fuhrich

Auch auf Facebook lassen zahlreiche Nutzer ihrem Ärger über das aktuelle Erscheinungsbild des Kursalons freien Lauf. "Das schaut aus wie eine Kombi aus Laderampe und U-Bahn-Zugang", kommentiert eine Nutzerin. Andere bringen ihren Unmut mit kurzen Bemerkungen wie "Jössas!" oder "Wow, ist das schirch" zum Ausdruck.

Viele können vor allem nicht nachvollziehen, wie derartige bauliche Veränderungen bei einem denkmalgeschützten Gebäude genehmigt werden konnten. "Normal gehört die Stadt dafür verklagt, dass sie so eine Verschandelung genehmigt", so ein Nutzer. In einem weiteren Kommentar ist sogar von einem "städtebaulichen Skandal" die Rede. "Eigentlich unfassbar, dass das genehmigt wurde. Ich wundere mich nur mehr, was bei uns alles möglich ist", schreibt ein anderer Nutzer.

Mögliche Auflagen des Denkmalamts

Mucha selbst vermutet einen Zusammenhang mit möglichen Auflagen des Bundesdenkmalamts, da die neuen Metallkonstruktionen seiner Beobachtung nach offenbar nicht direkt mit der historischen Bausubstanz verbunden sind. Bei der Bekanntgabe des Projekts im Juni 2024 hat Lindt eine behutsame Renovierung unter besonderer Berücksichtigung der historischen Elemente des Kursalons angekündigt.

Schokoladenwelt soll im Frühjahr eröffnen

Anfang November hat Lindt als neuer Pächter offiziell die Schlüssel für den Kursalon übernommen. Auf 5.000 Quadratmetern Innenfläche und 9.000 Quadratmetern Außenfläche soll eine Erlebniswelt entstehen, in der Besucher mehr über die Herstellung von Schokolade erfahren und unter Anleitung von Chocolatiers eigene Kreationen anfertigen können. Neben dem Schokoladenmuseum sind ein Geschäft, ein Café und ein Restaurant geplant. Die Gastronomie und die Außenbereiche sollen auch ohne Eintrittskarte zugänglich sein. Mit klassischen Konzerten will Lindt zudem die musikalische Tradition des Hauses fortführen.