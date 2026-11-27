In Waidhofen an der Thaya eröffnet die erste pflegegeführte Station Niederösterreichs. Dort werden Patienten betreut, die medizinisch fertig versorgt sind, aber noch nicht nach Hause können.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Premiere im Landesklinikum Waidhofen an der Thaya: Heute ist die erste "Nurse-led Unit" (NLU) des Landes vorgestellt worden, eine Station, die von der Pflege geleitet wird. Landesrat Anton Kasser (ÖVP) präsentierte sie gemeinsam mit Elisabeth Bräutigam, Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur, und Markus Nothnagel, Advanced Practice Nurse und fachlicher Leiter. Kasser sagt: "Wir präsentieren heute etwas Neues, das es so in Niederösterreich noch nicht gibt." Für ihn ist die Station "eine wirkliche Errungenschaft" und ein weiterer Schritt im Gesundheitsplan 2040+.

Wer kommt auf die neue Station? Patienten, die nach einer Operation medizinisch fertig versorgt sind, aber noch Pflege brauchen und nicht heim können oder dürfen. Dort hat das Pflegeteam das Sagen, Ärzte springen nur im Bedarfsfall als Back-up ein. "Die Pflege ist das Maß der Dinge, die Pflege führt die Station", betont Kasser. Davon profitieren auch alle anderen: Dringend benötigte Spitalsbetten werden frei.

Markus Nothnagel, Advanced Practice Nurse (APN) und fachliche Leitung des pflegegeführten Bereichs, Landesrat Anton Kasser, Vorständin Elisabeth Bräutigam, APN Doris Exl und DGKP Petra Habinson am Stützpunkt des Bereichs © NÖ LGA / Robert Herbst

Pflege statt Medizin

Der Unterschied zur normalen Station liegt im Grund des Aufenthalts. Die Patienten bleiben nicht wegen eines medizinischen, sondern wegen eines rein pflegerischen Problems, erklärt Bräutigam. Das sind zum Beispiel Wundheilungsstörungen nach Operationen, eine komplexere Diabetes-Einstellung oder ein Seitenausgang (künstlicher Darmausgang). Die Patienten und ihre Angehörigen lernen auf der NLU, wie sie damit zu Hause zurechtkommen. So sollen sie gezielt auf die Entlassung vorbereitet werden, Wiederaufnahmen im Klinikum sollen sinken.

Die Visite übernehmen die Advanced Practice Nurses selbst. In einem standardisierten Assessment prüfen sie Schmerz, Stimmung, Vereinsamung, Mobilität und Ernährung, wie Nothnagel erklärt, und handeln selbstständig. Die NLU betreut Menschen mit Beratungs-, Schulungs- und neuem Pflegebedarf und greift früh in den Behandlungsprozess ein.

Pilot mit Zukunft

Vor einem Monat ist die Station als Pilotprojekt mit sechs Betten gestartet, die Abläufe werden getestet. Ein weiterer Ausbau ist geplant. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt auch. Nothnagel sagt: "Kennzahlen zeigen, dass die Rehospitalisierungsrate gesenkt werden kann und sowohl die Patienten- als auch die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert werden kann."

Waidhofen ist dabei erst der Anfang: Im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ soll jede Gesundheitsregion in Niederösterreich in den kommenden Jahren eine solche Station bekommen.