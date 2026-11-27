Die Landeshauptstadt steckt fast 5,7 Millionen Euro zusätzlich in ihre Feuerwehren. Das Highlight: Der erste Löschroboter Niederösterreichs kommt nach St. Pölten.

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Mehr Geld, mehr Technik, bessere Häuser: St. Pölten investiert nahezu 5,7 Millionen Euro zusätzlich in die Freiwilligen Feuerwehren. Die Subventionen für den laufenden Betrieb steigen 2027 um 10 Prozent, die Stadtfeuerwehr erhält allein 78.650 Euro. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) bringt den Antrag im Dezember in den Gemeinderat ein.

Das gleiche Plus gibt es für die 13 übrigen Wehren und die Feuerwehrjugend.

Roboter statt Risiko

Der ferngesteuerte Löschroboter "LUF" ist der erste seiner Art in Niederösterreich. Das Raupenfahrzeug rückt per Videosystem in Tiefgaragenbrände, Industriehallen oder Gefahrgutlagen vor, ohne dass Einsatzkräfte ins Gefahrenfeld müssen. Es kühlt mit Sprühnebel, entraucht und pumpt Hochwasser ab. Das Gerät kostet rund 310.000 Euro: Stadt und Land zahlen je 70.000 Euro, den Rest übernimmt der Landesfeuerwehrverband. Stationiert wird es in St. Pölten, anfordern kann es ganz Niederösterreich.

Dazu kommt ein neues Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 4) um eine Million Euro. Es ersetzt das in die Jahre gekommene Großtanklöschfahrzeug und geht 2028 in Dienst.

Neue Häuser

Auch die Feuerwehrhäuser wachsen: Pummersdorf erhält einen Zubau um bis zu 1,2 Millionen Euro. In Radlberg entsteht ein Neubau für knapp 4 Millionen Euro, denn Ober- und Unterradlberg fusionieren nach knapp 80 Jahren Trennung wieder zu einer Wehr.