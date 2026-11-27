Die Pistenfans können aufatmen: Schon am Freitag, dem 4. Dezember, starten die Hochkar Bergbahnen in den Winter, tags darauf folgen die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, das Familienskiland St. Corona am Wechsel und die Ötscherlifte Lackenhof.

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Annaberger Lifte © Walter Burger

Die Skischuhe stehen bereit, jetzt fehlt nur noch der Startschuss: Am Freitag, dem 4. Dezember 2026, eröffnen die Hochkar Bergbahnen die Wintersaison. Am Samstag, dem 5. Dezember, ziehen die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, das Familienskiland St. Corona am Wechsel und die Ötscherlifte Lackenhof nach. Auch die Kollegen von Semmering-Hirschenkogel wollen am Samstag loslegen. Alle Termine gibt es auf bergfex.

Annaberger Lifte © Walter Burger

Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH, rechnet am Hochkar mit 122 Betriebstagen: "Bei ausreichender Schneelage fahren wir am Hochkar heuer bis zum 4. April 2027." Die anderen Standorte peilen 100 Betriebstage an, dort ist der Saisonschluss am 14. März 2027 geplant.

"Die Vorfreude ist groß, dass es kommende Woche mit dem Schneesport in Niederösterreich wieder losgeht. Der 'NÖ Bergerlebnispass' war gerade bei den Familien gefragt wie noch nie. Mehr als 16.000 ausgegebene Saisonkarten im Vorverkauf bedeuten viele, viele Landsleute, die ihre Skisaison jetzt schon bei sehr guten Pistenbedingungen beginnen können", sagt die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Kalt und trocken

Möglich macht den Start die Technik. "Wir sind sehr froh, dass wir an allen unseren Standorten die kalten Tage und Nächte für die technische Beschneiung nutzen konnten", sagt Redl. Im November geht es um die Grundbeschneiung der Pisten, und da ist viel gelungen. Wichtig ist neben der Kälte auch eine möglichst geringe Luftfeuchtigkeit, es soll also nicht nur kalt, sondern auch trocken sein. Beschneit wird erst bei optimalen Bedingungen, damit aus dem gespeicherten Wasser möglichst viel und hochwertiger Schnee entsteht. Der Maschinenschnee hält durch seine hohe Dichte auch höheren Temperaturen stand und übersteht sogar Regenwetter.

Erlebnisalm Mönichkirchen © Johann Dissauer

Auch der Naturschnee in Wien und Umgebung kommt den Liftbetreibern gelegen. Er erinnert laut Redl auch weniger skibegeisterte Gäste daran, dass sie in der Nähe Ski fahren können. Dazu waren die Voraussetzungen zu Saisonbeginn, also das Pistenangebot, schon einmal schlechter. Wer ohne Auto kommt, ist bei der Erlebnisalm Mönichkirchen richtig: Die Anreise klappt auch mit Bahn und Bus, die Haltestelle "Mönichkirchen Erlebnisalm" liegt direkt bei Skiverleih und Talstation der Sonnenbahn.

Erlebnisalm Mönichkirchen © Johann Dissauer

Sparen am Berg

Wer online bucht, zahlt immer rund 15 Prozent weniger als an der Kassa oder am Ticketautomaten. Neu ist heuer das "Freunde der Berge-Vorteilsabo": Für 7,99 Euro monatlich bei zwölf Monaten Bindung gibt es 50 Prozent Rabatt auf liftgebundene Leistungen im Winter und im Sommer. "Das rechnet sich schon nach drei oder vier Besuchen", ist Redl überzeugt. Das Abo gilt bei den Annaberger Liften, den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften Lackenhof und der Erlebnisalm Mönichkirchen.

Markus Redl mit der Landeshauptfrau. © Christian Husar

Und hier findet sich der Link: www.ecoplus.at/ueber-uns/freunde-der-berge-vorteilsabo. In diesem Sinne: Auf in die niederösterreichsichen Skiberge!