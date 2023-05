Tina Turner: Wer erbt ihr Mega-Vermögen?

Tina Turner hinterlässt nicht nur Musik für die Ewigkeit, sondern auch ein umfängliches Vermögen. Wer dieses erben könnte, lesen Sie hier.

Kein anderer Solo-Künstler verkaufte so viele Konzertkarten wie Tina "The Queen of Rock" Turner. Sie verkaufte über 200 Millionen Tonträger und gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Damit verdiente sie auch ordentlich Geld.

Turner verlagerte ihren Wohnsitz in die Schweiz, vorerst in die Villa "Alconquin" in Küsnacht, einer Gemeinde nahe Zürich. Die Villa selbst gehört Ines Kaindl-Benes, welche Verwaltungsratspräsidentin des familieneigenen Holzverarbeitungsbetriebs Swiss Krono Group ist. Ende 2021 entschlossen sich Turner und ihr Mann Erwin Bach jedoch dazu, das Landgut Steinfels in Stäfa, ebenfalls nahe Zürich, zu erwerben. Kaufpreis: Stolze 70 Millionen Schweizer Franken. Erst im letzten Sommer verkaufte Turner ihre Musikrechte, ihren Künstlernamen sowie ihre Bildrechte an die Bertelsmann Music Group. Die Verkaufssumme dürfte hier locker bei 150 Millionen liegen.

Wer erbt das Vermögen?

Insgesamt wird ihr Vermögen laut dem Schweizer Wirtschaftsmagazin "Bilanz" auf rund 250 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Wie der Nachlass der Musik-Ikone genau geregelt ist, ist allerdings unbekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass dem Witwer Erwin Bach (67) ein verpflichtender Teil zugutekommen wird. Ihre beiden leiblichen Söhne sind bereits verstorben. Allerdings gibt es noch zwei Adoptivsöhne, die ihr Ex-Mann Ike Turner aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe brachte. Diese dürften, auch wenn das Verhältnis zur Mutter nicht immer einfach war, beide im Testament von Turner berücksichtigt sein. Ebenso ist davon auszugehen, dass auch beide Enkelkinder, welche von der Öffentlichkeit abgeschottet werden, im Testament der Sängerin vorkommen.