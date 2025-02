Spionage-Alarm: Mysteriöse Drohnen über Bundeswehr-Flugplätzen

Es könnte Putins Auslandsgeheimdienst ein: Deutschlands Staatsschutz begann nun massive Ermittlungen gegen jene bisher unbekannten Täter, die strak motorisierte Drohnen über Flugplätzen der Luftstreitkräfte und Kasernen der Bundeswehr kreisen lassen.

Aktuell wurden nun im Jänner 2025 unbemannte Fluggeräte über einer Kaserne in Neuburg an der Donau im bayerischen Raum entdeckt. An diesem Standort ist das Taktische Luftwaffengeschwader 74 stationiert, einer der vier Kampfverbände der Luftwaffe, ausgestattet mit Eurofightern.



Mitte Januar entdeckten Passanten insgesamt elf Drohnen in der Luft. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Drohnen sowie ihr Pilot nicht ausfindig gemacht werden. Ähnliche Sichtungen gab es auch am Militärflughafen Manching. Der unerlaubte Einsatz von Drohnen über militärischen Anlagen ist in Deutschland verboten, doch die Möglichkeiten, diese vom Himmel zu holen, sind begrenzt.

Behörden alarmiert

Die Behörden zeigen sich nun alarmiert, wie die "Bild" berichtet. Sie vermuten Spionageaktivitäten hinter den Drohnenflügen und haben die Staatsanwaltschaft München mit den Ermittlungen betraut. Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle äußerte gegenüber der Zeitung: "Wir gehen davon aus, dass ein nicht wohlgesinntes Land hinter den Drohnenflügen steckt. Da es gesetzlich nicht erlaubt ist, Drohnen in der Luft gezielt abzuschießen, wäre ein rechtlicher Rahmen für einen kontrollierten Abschuss sinnvoll."Zu den "nicht wohlgesinnten Ländern" zählt derzeit vor allem Russland. Experten spekulieren, dass die Drohnen möglicherweise von Schiffen in der Ostsee aus gestartet wurden. Sie seien in Größe und Reichweite weit überlegen gegenüber denen, die von Hobbyisten eingesetzt werden.Bereits seit 2022 gab es wiederholt Drohnensichtungen über Bundeswehrstandorten, unter anderem in Wildflecken in Bayern und im sächsischen Delitzsch. An diesen Orten wurden ukrainische Soldaten an Bundeswehrgeräten ausgebildet. Die Ermittler gehen auch hier nicht von einem Zufall aus.