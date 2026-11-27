Teuerung
St. Pölten: Parkschock ab 2027
Die Parkgebühren in St. Pölten klettern ab 2027 nach oben, zum ersten Mal seit über einem Vierteljahrhundert. Kurzparker, Garagenkunden und Dauerparker zahlen drauf.
Eine halbe Stunde in der Kurzparkzone kostet künftig 70 statt 50 Cent. Das bedeutet ein Plus von 40 Prozent.
Spürbar härter erwischt es die Tiefgaragen am Rathausplatz und beim Bahnhof. Dort steigt der Stundenpreis von 1,50 auf 2,50 Euro, also um etwa 67 Prozent.
Auch Dauerparker blechen
Wer sein Auto dauerhaft abstellt, zahlt im Monat 64 statt bisher 40 Euro. Der Tageshöchsttarif in den Garagen wächst von 9 auf 15 Euro, die Nachtpauschale von 4 auf 6 Euro. Für einen Tag in der Grünen Zone bei den Seen werden 6 statt 4 Euro verlangt.
Bis es so weit ist, gibt es noch ein Geschenk: Gratis stehen Autofahrer in den Kurzparkzonen am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember.
Auch interessant
Die Argumente der Stadt
Als Grund für die teureren Garagen führt die Stadt gestiegene Kosten für Betrieb, Sanierung und Erhaltung an. Vizebürgermeister Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) weist darauf hin, dass die Tarife seit einem Vierteljahrhundert unverändert sind. Allein der Inflationsausgleich verdoppelt sie laut ihm beinahe.
Trotz des Aufschlags zählt St. Pölten nach Angaben der Stadt weiterhin zu den billigsten Landeshauptstädten. Die Kurzparktarife liegen demnach etwa 80 Cent je Stunde unter dem Schnitt. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, dem die Anträge im Dezember vorliegen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden