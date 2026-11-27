Nach mehr als 25 Jahren wird Parken in St. Pölten teurer. Ab 2027 sollen Kurzparkzonen, Garagen und Dauerparker mehr zahlen, die Stadt verweist auf gestiegene Kosten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Parkgebühren in St. Pölten klettern ab 2027 nach oben, zum ersten Mal seit über einem Vierteljahrhundert. Kurzparker, Garagenkunden und Dauerparker zahlen drauf.

Eine halbe Stunde in der Kurzparkzone kostet künftig 70 statt 50 Cent. Das bedeutet ein Plus von 40 Prozent.

Spürbar härter erwischt es die Tiefgaragen am Rathausplatz und beim Bahnhof. Dort steigt der Stundenpreis von 1,50 auf 2,50 Euro, also um etwa 67 Prozent.

Auch Dauerparker blechen

Wer sein Auto dauerhaft abstellt, zahlt im Monat 64 statt bisher 40 Euro. Der Tageshöchsttarif in den Garagen wächst von 9 auf 15 Euro, die Nachtpauschale von 4 auf 6 Euro. Für einen Tag in der Grünen Zone bei den Seen werden 6 statt 4 Euro verlangt.

Bis es so weit ist, gibt es noch ein Geschenk: Gratis stehen Autofahrer in den Kurzparkzonen am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember.

Die Argumente der Stadt

Als Grund für die teureren Garagen führt die Stadt gestiegene Kosten für Betrieb, Sanierung und Erhaltung an. Vizebürgermeister Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) weist darauf hin, dass die Tarife seit einem Vierteljahrhundert unverändert sind. Allein der Inflationsausgleich verdoppelt sie laut ihm beinahe.

Trotz des Aufschlags zählt St. Pölten nach Angaben der Stadt weiterhin zu den billigsten Landeshauptstädten. Die Kurzparktarife liegen demnach etwa 80 Cent je Stunde unter dem Schnitt. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, dem die Anträge im Dezember vorliegen.