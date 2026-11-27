Nach seinem völlig überraschenden Aus beim ORF hat Moderator Norbert Oberhauser im Gespräch mit oe24 die Hintergründe seiner Entlassung offengelegt.

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Die Kälte, mit der die Senderspitze den langjährigen Publikumsliebling vor die Tür setzte, macht fassungslos. Im oe24-Talk schilderte Norbert Oberhauser die absurde Situation, die dem endgültigen Bruch vorausging: "Es kam wirklich sehr unerwartet. Wir hatten eigentlich sogar darüber gesprochen, dass ich mehr Aufgaben übernehme, auch redaktionell. Es klang eher positiv." Sogar das Thema Festanstellung sei im Raum gestanden. Doch statt über neue Perspektiven zu verhandeln, zog die Chefetage rigoros den Schlussstrich: Das Kündigungsgespräch dauerte gerade einmal 90 Sekunden. Der Moderator verglich die einseitige Trennung mit einer gescheiterten Partnerschaft: "Wenn ein Teil nicht mehr will, dann muss man das akzeptieren."

Kollegenschaft unter Schock: Reiler und Setzer reagieren

Bereits kurz nach seinem ersten Posting auf Instagram, in dem er mit den Worten "Das kommt jetzt überraschend! Vor allem für mich" seinen Abgang mit Mitte nächsten Jahres ankündigte, brach unter den ORF-Mitarbeitern helle Empörung aus. TV-Ärztin Christine Reiler fand deutliche Worte des Mitgefühls: "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr. Meine Meinung dazu kennst du, aber ich kann sie leider nicht hier schreiben. Fühl dich gedrückt." Seine frühere Puls-4-Kollegin Johanna Setzer forderte ihn mit einem Augenzwinkern zur Rückkehr ins Privatfernsehen auf: "Komm zurück zu mir!" Auch Wettermoderator Sigi Fink und zahlreiche Fans brachten ihr Unverständnis über den Schritt der Senderspitze zum Ausdruck.

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Systematischer Kahlschlag trifft etablierte Publikumslieblinge

Der abrupte Rauswurf von Norbert Oberhauser reiht sich nahtlos in eine beispiellose Kündigungs- und Degradierungswelle am Küniglberg ein. Im Zuge eines harten Sparkurses und der forcierten Verjüngung des Programms wurden in den vergangenen Monaten reihenweise prominente Gesichter ins Abseits gedrängt. So verlor Sport-Aushängeschild Rainer Pariasek nach Jahrzehnten die Leitung des prestigeträchtigen Ski-WM-Studios an jüngere Kollegen. Im Vorabendmagazin "Studio 2" mussten Publikumslieblinge wie Verena Scheitz und Martin Ferdiny ihre Plätze räumen, während renommierte Magazin-Präsentatorinnen wie Birgit Fenderl ebenfalls den radikalen Umstrukturierungen weichen mussten.

Ungewisse Zukunft nach vielen Jahren im Bildschirm-Fokus

Für Norbert Oberhauser, der vor seiner ORF-Laufbahn das private Frühstücksfernsehen maßgeblich mitgeprägt und später auch bei Großproduktionen wie "Dancing Stars" für beste Unterhaltung gesorgt hatte, beginnt nun eine Phase der Neuorientierung. Bis zum Sommer heißt es für ihn noch einmal Vollgas geben, ehe das Kapitel am Küniglberg endgültig schließt. Was danach kommt, lässt der Medienprofi gegenüber oe24 völlig offen: "Vielleicht wird es auch ganz etwas anderes."