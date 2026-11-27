Neuer Song
Fendrich: Beschwerde & Rechnung ans Christkind
Mit Heiligenschein, wallender blonder Perücke und ausladenden Engelsflügeln präsentiert sich Lucas Fendrich im Musikvideo zu seinem neuesten Track. Vor der festlich erleuchteten Kulisse des Wiener Rathauses nimmt der Musiker die alljährlichen Absurditäten der Bescherung aufs Korn. In dem launigen Song rechnet er mit jenen Verwandten ab, die statt ersehnter Wünsche stets nur unbrauchbaren Blödsinn unter den Christbaum legen. Seine unkonventionelle musikalische Konsequenz: Er werde dem Christkind die Rechnung schicken, weil "der, der brennt bin ja immer ich", singt er.
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Aufruf an die Fans zum Advent-Auftakt
Auf seinen Social-Media-Kanälen läutete der Künstler die Veröffentlichung mit gewohntem Wiener Schmäh ein. Zu einem kurzen Video-Ausschnitt schrieb er an seine Community: "Wir starten ins erste Adventwochenende. Und da darf die Tante Hilde natürlich nicht fehlen! Lassen wir sie hochleben! Schickt den Track euren Leuten, lasst einen Kommentar da und wünscht euch die Hilde im Radio." Gleichzeitig bedankte er sich bei seinem Team rund um Videomacher Andi Steiner und verwies auf das vollständige Musikvideo, das auf YouTube abrufbar ist.
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Eigenständiger Pfad in der heimischen Musikszene
Für Lucas Fendrich ist das Projekt ein weiterer Beweis für seine künstlerische Wandlungsfähigkeit. Abseits der großen Fußstapfen seines berühmten Vaters hat sich der Songwriter in den vergangenen Jahren längst ein eigenes Profil als facettenreicher Musiker und schlagfertiger Entertainer erarbeitet. Statt auf kitschige Feiertagsmelodien setzt er auf ehrlichen Wortwitz und pointierte Alltagssatire. Mit "Die Tante Hilde" liefert der Wiener Popmusiker den perfekten Soundtrack für alle, die das alljährliche Familien-Spektakel rund um den Heiligen Abend mit einer gesunden Portion Humor überstehen wollen.
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