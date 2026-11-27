E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Du liebst Skincare und möchtest deiner Haut in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun? Wir haben den Weleda Naturkosmetik-Adventkalender 2026 bereits getestet und finden: Hier bekommst du wirklich viel für dein Geld. Zum Black Friday ist er bei Amazon sogar im Angebot.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nicht jeder Beauty-Adventkalender ist sein Geld wert. Umso mehr hat uns der Weleda-Adventkalender positiv überrascht. Statt irgendwelcher Beauty-Gadgets, die am Ende ungenutzt in der Schublade landen, erwarten dich hier 24 Pflegeüberraschungen für Gesicht und Körper, die du wunderbar in deinen Alltag integrieren kannst.

Warum uns der Weleda-Adventkalender überzeugt hat

© Weleda

Was uns besonders gut gefallen hat, ist die Kombination aus Naturkosmetik, Abwechslung und dem praktischen Nutzen der Produkte. Gerade im Winter, wenn die Haut durch Kälte und trockene Heizungsluft beansprucht wird, kommt zusätzliche Pflege wie gerufen.

Der Kalender bietet dir außerdem eine schöne Möglichkeit, verschiedene Weleda-Produkte kennenzulernen, ohne gleich zahlreiche Pflegeprodukte einzeln kaufen zu müssen.

Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns überzeugt. Mit 24 Beauty-Überraschungen bekommst du einiges geboten – besonders zum aktuellen Black-Friday-Angebot.

Unser Fazit: Ein Adventkalender, der sich wirklich lohnt

Für uns ist der Weleda-Adventkalender eine klare Empfehlung für alle, die Naturkosmetik lieben und sich im Dezember bewusst etwas Gutes tun möchten. Auch als vorweihnachtliches Geschenk eignet er sich hervorragend.

Wenn du noch auf der Suche nach einem Beauty-Adventkalender bist, solltest du dir das heutige Black-Friday-Angebot nicht entgehen lassen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.