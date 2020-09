In einer Dating-Show packt Cora Schumacher aus: Sohn David will nichts mehr von ihr wissen.

Im Oktober 2018 hat noch alles sehr harmonisch gewirkt: Cora Schumacher feierte mitsamt ihres Exmannes Ralf Schumacher den 18. Geburtstag des gemeinsamen Sohnes David. Auf Instagram zelebrierte sie die Feierlichkeiten, alle schienen sich gut zu verstehen (die Bilder sind mittlerweile gelöscht).

Cora Schumacher: Sohn will mich nicht sehen

Doch nun soll alles anders sein. Cora ist derzeit recht privat im TV zu sehen, sucht in einer Show einen Mann. In „Coras House of Love“ wird sie sentimental, als sie mit den Kandidaten über ihr Privatleben spricht: „Mein Sohn will mich nicht sehen und er will nichts mehr mit mir zu tun haben.“

Cora: Es tut mir weh

Sie packt weiter aus: „Ich weiß nicht mal genau den Grund, ich kann ihn nur erahnen. Er kennt nur die Sichtweise seines Vaters.“ David wohnt schon seit Jahren bei Vater Ralf, erlebt seit ein Paar Monaten seine erste Liebe. Cora scheint tieftraurig darüber, dass sie nicht am Leben ihres Sohnes teilhaben darf: „Mir tut es einfach nur weh, dass ich nicht daran teilhaben kann.“ Was der genaue Grund für den Bruch zwischen Mutter und Sohn ist, blieb auch auf Anfrage deutscher Medien unbeantwortet.