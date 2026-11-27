Unter der Hagia Sophia in Istanbul haben Archäologinnen und Archäologen ein Hunderte Meter langes Netz aus Tunneln und Gewölben entdeckt. Künftig sollen geeignete Bereiche auch für Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht werden.

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Bereits seit 2025 arbeiten Fachleute daran, die neu entdeckten unterirdischen Strukturen unter dem historischen Bauwerk freizulegen. Bislang stießen sie dabei auf ein Netzwerk aus Tunneln und Gewölben, das sich über Hunderte von Metern erstreckt. Wie CNN berichtet, rechnen Beteiligte damit, dass bei den weiteren Arbeiten noch zusätzliche Gänge zum Vorschein kommen. Konkrete Daten oder ein Zeitplan für eine künftige Öffnung für die Öffentlichkeit wurden bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Römische Grabstätte älter als Bauwerk

Die Hagia Sophia blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück: Sie diente erst als Kirche, dann als Moschee, zwischendurch als Museum und ist mittlerweile wieder eine Moschee. Über Jahrhunderte hinweg hielten sich Gerüchte, dass unter ihrem Fundament noch unentdeckte Geschichte verborgen liegt.

Bei den aktuellen Untersuchungen wurden bisher sechs Kammern freigelegt, die über neun Stollen miteinander verbunden sind. Unterhalb jenes Bereichs, der als "Garten des Wesirs" bekannt ist, befindet sich zudem ein römisches Hypogäum, also eine antike Grabstätte. Kulturminister Mehmet Nuri Ersoy erklärte dazu gegenüber der Presse: "Wir gehen davon aus, dass dieser Abschnitt aus einer Zeit stammt, die älter ist als das heutige Gebäude der Hagia Sophia".

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Geeignete Bereiche sollen geöffnet werden

Neben den laufenden Konservierungs- und Dokumentationsarbeiten verfolgen die Verantwortlichen ein klares Ziel für den Tourismus. Laut Kulturminister Ersoy geht es darum, "die historischen Schätze im Untergrund der Hagia Sophia sichtbar zu machen", indem geeignete Bereiche für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Wann genau Touristen die unterirdischen Gänge erstmals betreten können, steht allerdings noch nicht fest.

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Vergleich mit den Vatikanischen Grotten

In der Tourismusbranche stößt die geplante Öffnung auf großes Interesse. Der Historiker und Reiseleiter Hasan Barış Partal bezeichnete einen solchen Schritt gegenüber CNN als Entwicklung, die "wäre eine der bemerkenswertesten Entwicklungen im Kulturtourismus Istanbuls der letzten Jahre" – wörtlich sagte er: "wäre eine der bemerkenswertesten Entwicklungen im Kulturtourismus Istanbuls der letzten Jahre".

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Partal zieht dabei einen Vergleich zu Rom: "Ich glaube, dass ein Spaziergang durch diese unterirdischen Räume ein ähnliches Gefühl hervorrufen könnte wie der Abstieg in die Vatikanischen Grotten unter dem Petersdom, wo viele Päpste begraben sind", so der Historiker. Weiter führte er aus: "Obwohl ihre historischen Funktionen sehr unterschiedlich sind, bieten auch die Tunnel unter der Hagia Sophia das aussergewöhnliche Erlebnis, eine andere Welt unter einem symbolträchtigen Monument zu entdecken."