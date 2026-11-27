Bei einer Massenkarambolage mit 37 beteiligten Fahrzeugen sind Freitagfrüh in der Schweiz insgesamt zehn Personen verletzt worden

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Die Autobahn A1 vor Winterthur in Fahrtrichtung St. Gallen blieb mehrere Stunden gesperrt. Sechs Personen seien leicht, vier mittelschwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich.

Autobahn stundenlang gesperrt

Die Einsatzkräfte begleiteten die unverletzten Personen zu einem Rastplatz, wo sie sich in der Wärme erholen und befragt werden konnten, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Gegen 5.45 Uhr ereigneten sich demnach auf der A1 in Fahrtrichtung St. Gallen zwischen Effretikon und Winterthur mehrere Kollisionen. Insgesamt waren 23 Autos, acht Lastwagen und sechs Lieferwagen involviert. Ein Großteil der Unfallfahrzeuge musste abgeschleppt werden.

Die Autobahn A1 vor Winterthur in Fahrtrichtung St. Gallen blieb mehrere Stunden gesperrt. Sechs Personen seien leicht, vier mittelschwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich.

Die Einsatzkräfte begleiteten die unverletzten Personen zu einem Rastplatz, wo sie sich in der Wärme erholen und befragt werden konnten, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Gegen 5.45 Uhr ereigneten sich demnach auf der A1 in Fahrtrichtung St. Gallen zwischen Effretikon und Winterthur mehrere Kollisionen. Insgesamt waren 23 Autos, acht Lastwagen und sechs Lieferwagen involviert. Ein Großteil der Unfallfahrzeuge musste abgeschleppt werden.

Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Die winterlichen Straßenverhältnisse dürften aber eine Rolle gespielt haben. Laut Kantonspolizei blieb die Autobahn mehrere Stunden gesperrt. Verkehrsumleitungen wurden eingerichtet.