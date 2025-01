Zappenduster - gesamtes Parlamentsgebäude heute gesperrt

Im Parlament an der Wiener Ringstraße fand heute eine Blackout-Übung statt.

Finster ist's - und alle Türen blieben am Donnerstag zu. Im neu renovierten Parlamentsgebäude in Wien gab es heute keinen Strom - allerdings handelte es sich dabei nicht um eine Panne: Die Parlamentsdirektion nutzte die ruhigen Tage in den Weihnachtsferien, um eine "Blackout-Übung" abzuhalten. Man testete, wie die "parlamentarischen Vorgänge bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes aufrechterhalten werden können", hieß es. Um das Ganze so lebensecht wie möglich zu gestalten, wurde das Gebäude nicht nur für Besucherinnen und Besucher, sondern auch für Mitarbeitende gesperrt.

Palais Epstein war für Verhandlungen bereit

Die Koalitionsverhandler waren davon nur mittelbar betroffen - das zum Parlament gehörende Palais Epstein hat Strom, wurde oe24 versichert. Die Chefrunde dürfte sich indes ohnehin woanders zusammengesetzt haben.