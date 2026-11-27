Die ehemalige Porno-Darstellerin und Ex-Parlamentarierin in der italienischen Abgeordnetenkammer, Cicciolina, will zurück in die Politik.

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Die gebürtige Ungarin hat in einem Radiointerview angekündigt, dass sie an der Bürgermeisterwahl in Rom im kommenden Jahr teilnehmen will und zwar als Kandidatin für den Posten des Stadtchefs, den derzeit der Sozialdemokrat Roberto Gualtieri inne hat.

Einzelheiten ihres politischen Programms sollen bei einer Pressekonferenz in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Die politische Ausrichtung ist jedoch bereits klar: "Es wird eine unabhängige Bürgerliste sein", sagte die 75-Jährige, die seit 1972 in Italien lebt. Besonders am Herzen liegt ihr der Schutz von Grünflächen und Bäumen. Ein weiteres zentrales Thema ist für sie die Sicherheit in der Hauptstadt. Diese sei aus ihrer Sicht unzureichend.

Cicciolina saß zwischen 1987 und 1992 als Abgeordnete im römischen Parlament

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Bürgermeisteramtes einer Stadt mit rund 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern schrecken Cicciolina nach eigenen Angaben nicht ab. "Ich bin überzeugt, neue Energie in die Stadtpolitik einbringen zu können", meinte sie. Auch die begrenzte Reichweite einer selbst organisierten Wahlkampagne bereite ihr keine Sorgen. Obwohl sie weiterhin bekannt sei, erhalte sie nach eigener Einschätzung bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai zu wenig Aufmerksamkeit. Sie verstehe nicht, warum sie dort keinen Platz mehr bekomme.

Bereits 2011 hatte Cicciolina ihre Kandidatur für den Bürgermeisterposten der lombardischen Stadt Monza angekündigt und eine eigene Wahlliste mit dem Namen "Demokratie, Natur und Liebe" vorgestellt. Bei ihren politischen Ambitionen war sie damals jedoch gescheitert.

Cicciolina saß zwischen 1987 und 1992 als Abgeordnete der Radikalen Partei im römischen Parlament. In lebhafter Erinnerung blieb sie unter anderem, weil sie in dieser Zeit mehrmals öffentlich ihre Brüste entblößte.