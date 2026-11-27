Profi-Spieler auf dem Weg in die Bundesliga wie auch Breitensport-Amateure jeden Levels haben einen neuen Platz in Wien (gefunden) - die SpinCity in Alt Erlaa.

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Wien. Als über die Buchungsplattform Eversport ein Termin mit dem Titel "Schlag den Schlager" ausgeschrieben wurde, wusste jeder sofort: schnell zugreifen. Drei Minuten später waren alle 20 Plätze - überraschenderweise sind Männer smartphonemäßig doch mehr online - an Herren mit Schläger vergeben, organisiert wurde der Event von Firmen Sport Austria, der gemeinnützigen bundesweiten Dachorganisation für Betriebssport und Bewegung in der Arbeitswelt, weil Amateure ja von der Definition her einem Job nachgehen und Breitensport nichts mit dem Taillenumfang zu tun hat...

Halle für alle - alles unter einem Dach

Die Teilnehmer am Firmensport-Event "Schlag den Schlager" - only man, wir waren beim Buchen schneller. © Die Teilnehmer am Firmensport-Event "Schlag den Schlager" - only man, beim Buchen schneller.

Über den Abend mit dem Ex-Weltmeister von 2003 und dem vom Österreichischen Tischtennisverband ernannten Sportler des Jahrhunderts möchte ich nicht viel verraten, außer dass es ein cooles Erlebnis für alle war, ich erfuhr, dass man sich am Tisch wie eine Krabbe seitlich hin- und herbewegen und das Brett in der Hand mit dem giftig grünen Belag auf der Backhandseite auf jeden Fall anders halten und bewegen soll - Fortgeschrittenere erhielten fortgeschrittene Tipps - und dass die SpinCity in der Altmannsdorfer Straße 154–156 vis-à-vis den weithin sichtbaren, bekannten Wohntürmen ein vorzüglicher neuer Tischtennistreff ist, bei dem alles unter einem Dach ist.

Spin (Rotation) ist übrigens "das wichtigste taktische Element im Tischtennis, um die Flugkurve, das Absprungverhalten und die Geschwindigkeit des Balls gezielt zu kontrollieren. Durch die Kombination aus Ballrotation und dem Magnus-Effekt lassen sich gegnerische Schläge stark beeinflussen". Da hat die AI durchaus recht.

Gegen den Weltmeister von 2003: Jeder (überhaupt erreichte) Ball ein Gewinn. © Fuhrich

Masters - Turnier für Hobbyspieler

Auf rund 600 Quadratmetern bietet die SpinCity optimale Bedingungen für Tischtennis auf höchstem Niveau - vom Anfänger bis zum Profi. Letztere rund um die bekannten Habesohn-Brüder haben im Herbst als Spielgemeinschaft erstmals in die Landesliga angefangen, putzen alles weg und werden die zweite Saison vermutlich schon in die Bundesliga hochstoßen. In der Halle für alle befinden sich acht hochwertige Tischtennistische, ein professioneller Sportboden, ausgezeichnete Lichtverhältnisse und eine moderne Infrastruktur. Der Pressetext erinnert mich daran, "dass hier Menschen unterschiedlichster Generationen, Leistungsstufen und körperlicher Voraussetzungen aufeinandertreffen. Jeder willkommen." - was ich bestätigen kann. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Gesundheits- und Inklusionssport.

Es gibt hier Gruppentrainings, Matchdays, wo jeder gegen jeden spielen kann und - besonders empfehlenswert - Open Play-Termin (man kommt ohne Spielpartner und findet auf jeden Fall ein oder mehrere Spieler und Gegner). Unterbeschäftigt bin ich noch nie gegangen.

Und dann gibt es noch die Events, morgen Samstag etwa das 8. SpinCity Masters - ein Turnier für alle ambitionierten und freizeitorientierten Tischtennisspieler. Ich werde wieder versuchen, nicht Letzter zu werden, was mir noch jedes Mal gelungen ist.