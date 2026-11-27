Innenminister geriet vor Ausschusssitzung mit SPÖ-Sicherheitssprecher Maximilian Köllner zusammen ++ Der wehrt sich ++ Streit um neue Arbeitszeiten bei der Polizei

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gilt in der Polit-Szene nicht unbedingt als Leise-Treter. Zudem pflegt man in der NÖ-VP, in der Karner ja großgeworden ist, einen eher kernigen Umgangston. Trotzdem sind in seinem Fall bisher eher keine gröberen Eklats bekannt. Das ist seit vergangenen Mittwoch anders. Der Ton, den der ÖVP-Minister unmittelbar vor der Sitzung des Innenausschusses gegenüber SPÖ-Sicherheitssprecher Maximilian Köllner anschlug, ist seitdem Gesprächsthema im Hohen Haus. Immerhin ist Köllner der Koalitionspartner von Karners ÖVP.

Am Redner:innenpult: Nationalratsabgeordneter Maximilian Köllner (SPÖ) © Thomas Topf

Was ist passiert? Oe24 bekam den entsprechenden Hinweis von einem Augenzeugen und fragte bei Köllner nach: "Nun, der Herr Minister war augenscheinlich erbost, dass ich in einem Instagram-Video Polizisten vor den Vorhang gebeten habe, die Kritik am neuen Dienstzeitmodell der Polizei geübt haben. Am Anfang hat er mir sogar den Handschlag verweigert." Köllner bestätigte durchaus die Ansicht von Anwesenden, der Minister habe ihn "angeschrien". Auch Drohungen, Köllner solle "aufpassen" und dass einer der Polizisten "Probleme bekommen kann", seien gefallen. Köllner will da nicht ins Detail gehen, nur: "So redet man nicht mit einem Abgeordneten, das war respektlos."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Köllner hat augenscheinlich einen wunden Punkt getroffen. Gegen Karners "Dienstzeitmanagement neu" (abgekürzt DZM) der Polizei rennt die Personalvertretung seit Monaten Sturm. So schildern mehrere Beamte in dem vom SPÖ-Abgeordneten angefertigten Instagram-Reel, dass sie für weniger Geld mehr arbeiten müssten, konkret mehr Wochenenddienste zu bestreiten hätten. Köllner: "Statt einem fixen Wochenende müssen sie plötzlich an drei arbeiten. Immer mehr Beamte quittieren da den Dienst. Und auch viele Polizeischüler hören auf, wenn sie sehen, wie es läuft. Die Drop-out-Quote liegt ja schon bei 40 Prozent."

Nun, in der Sitzung des Ausschusses selbst setzte sich die Debatte fort, Sitzungsteilnehmer empfanden Karner als "gereizt". FPÖ und Grüne kritisierten das DZM ebenfalls scharf und sprachen von einer "Verhöhnung der Exekutivbediensteten". Auch Köllner nahm seine Kritik keineswegs zurück: "Das Ziel größtmöglicher Sicherheit kann nur erreicht werden, wenn wir die Polizei stärken und nicht schwächen." Nach seinen Wahrnehmungen seien die Rückmeldungen zum neuen Dienstzeitmodell im seltensten Fall positiv. Es sei entscheidend, die richtigen Schlüsse aus dem Testbetrieb zu ziehen. Das gemeinsame Ziel müsse es sein, Personal zu gewinnen und zu halten. Karner verteidigte sein Modell klarerweise.

Innenminister pflegt einen "manchmal auch sehr direkten Austausch"

Oe24 fragte bei Karners Sprechern nach, wie der Minister den Vorfall sieht, und bekam nur eine kurze Antwort: "Innenminister Gerhard Karner ist nicht bereit, dies zu kommentieren. Er ist seit mehr als 30 Jahren in der Politik und pflegt den direkten, manchmal auch sehr direkten Austausch - jedoch nicht über die Medien." Mehr war aus dem Innenministerium dazu nicht zu hören.