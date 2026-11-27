Weißmann ist mit Anzeige gegen den Stiftungsrats-Chef bei der Justiz abgeblitzt

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Die Staatsanwaltschaft Wien hat jetzt ein weiteres Verfahren gegen ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer eingestellt. Angezeigt hatte Lederer der frühere ORF-Chef Roland Weißmann, der wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zuerst als Generaldirektor zurücktreten musste und dann auch durch den ORF gekündigt wurde. Dazu ist ein Arbeitsrechtsverfahren anhängig.

Alle Vorwürfe sind vom Tisch

Die Vorwürfe Weißmanns gegen Lederer - der ja den Rücktritt Weißmanns federführend betrieben hatte - waren geschmalzen gewesen: Auslöser war ein Telefonat im Frühjahr 2025 zwischen Lederer und Weißmann - damals schon ORF-Chef. Laut Medienberichten soll Lederer Forderungen nach bestimmten Postenbesetzungen sowie einem millionenschweren Auftrag für eine TV-Produktionsfirma mit der anstehenden Wahl des Generaldirektors verknüpft haben. Im Fall der Nicht-Erfüllung soll Lederer laut Weißmann "Das war's dann mit dem General." gesagt haben. Durchaus bemerkenswert: Weißmann hatte Lederer erst angezeigt, nachdem er als ORF-Chef gehen musste. Das alles ist jetzt aber vom Tisch.

Denn: Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren jetzt eingestellt - die entsprechende Mitteilung liegt oe24 vor. Laut Lederers Anwalt Dieter Heine seien die Vorwürfe "frei erfunden" gewesen - das sei auch so im Akt festgehalten. Für Heine ist der Fall abgeschlossen - Weißmann könnte allerdings noch einen Antrag auf Fortführung des Verfahrens stellen.

Bereits im Juni war eine Anzeige gegen Lederer wegen angeblicher Untreue zurückgelegt worden - auch hier gab es keine Anhaltspunkte wegen eines gesetzeswidrigen Verhaltens durch Lederer gegeben.