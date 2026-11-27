Grausiger Fund in einer verlassenen Schule in Deutschland: Ein 38-jähriger Mann wurde tot in dem Gebäude entdeckt. Nun hat die Polizei einen 15-Jährigen festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht.

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In einer leerstehenden Schule in Bergheim (NRW) wurde am Donnerstag eine Leiche entdeckt. Die Ermittler fanden einen 38-jährigen Mann mit Spuren von Gewalteinwirkung. Bereits am Freitag verkündete die Polizei die Festnahme eines 15-Jährigen.

Der Jugendliche gilt als tatverdächtig. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen des Verbrechens.

Leiche in verlassenem Schulgebäude

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr erhielt die Kriminalpolizei einen Hinweis auf einen Toten in einer alten Schule im Ortsteil Niederaußem. Einsatzkräfte rückten zu dem Gebäude an der Straße Im Euel aus und fanden dort einen leblosen Mann.

Der 38-Jährige wies Spuren von Gewalteinwirkung auf. Die Polizei sicherte daraufhin den Tatort und leitete Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts ein.

15-Jähriger festgenommen

Die Ermittler kamen offenbar rasch einem Jugendlichen auf die Spur. Am Freitag gab die Polizei schließlich bekannt, dass ein 15-Jähriger festgenommen wurde. Er steht im Verdacht, mit dem Tod des Mannes in Verbindung zu stehen.

Ob gegen den Teenager ein Haftbefehl beantragt wird, wird derzeit geprüft. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.