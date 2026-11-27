Zum Jahreswechsel droht Autofahrerinnen und Autofahrern in Deutschland ein heftiger Spritpreis-Schock. Benzin und Diesel könnten an den Zapfsäulen um bis zu 30 Cent teurer werden.

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Bereits ab Neujahr soll die neue Preisobergrenze eigentlich in Kraft treten, doch laut Informationen der "BILD" greift der Spritpreisdeckel womöglich erst am Sonntag, 3. Jänner, oder Montag, 4. Jänner. Bis dahin könnten mehrere Tage vergehen, in denen der neue Deckel an den Tankstellen noch gar nicht wirkt. Nach Regierungs- und Branchenprognosen knallen die Preise für Benzin und Diesel pünktlich zum Jahreswechsel nach oben, allein im Großhandel ist mit einem Plus von 20 bis 30 Cent pro Liter zu rechnen.

Auslaufender Rabatt treibt Spritpreise

Der Hauptgrund für die bevorstehende Teuerung ist das Ende des staatlichen Tankrabatts am Donnerstag, 1. Jänner. Dadurch fallen die Entlastung von 14,04 Cent sowie die darauf entfallende Mehrwertsteuer weg, was zusammen 17 Cent pro Liter ausmacht. Der Staat hebt somit wieder die vollen Steuern und Abgaben ein. Gleichzeitig steigen die Klimakosten durch die THG-Quote weiter an. Die deutsche Bundesregierung rechnet deshalb insgesamt mit einem möglichen Preisanstieg von 20 bis 30 Cent pro Liter für die Autofahrer.

Verband befürchtet zusätzliches Abkassieren

Der Tankstellen-Verband schlägt angesichts dieser Aussichten Alarm. Verbandssprecher Herbert Rabl warnt gegenüber der "BILD": "Allen Autofahrern droht im neuen Jahr ein empfindlicher Preisschock. Wir rechnen damit, dass die Spritpreise um mindestens 17 Cent ansteigen werden." Die zusätzlichen Klimakosten sind in dieser Schätzung noch gar nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus hegt der Verband einen brisanten Verdacht: Die Mineralölkonzerne könnten ihre Tanks noch vor Silvester günstig füllen, um den Treibstoff im neuen Jahr zu deutlich höheren Preisen zu verkaufen. Rabl spricht dabei von einem "dreisten Abkassieren auf dem Rücken der Autofahrer". Gleichzeitig befürchtet er Konsequenzen für die Pächter vor Ort: "Die Tankstellenbetreiber werden wieder die Prügel kriegen, obwohl nur die Konzerne kassieren."

Warum der Preisdeckel kaum hilft

Selbst wenn der neue Spritpreisdeckel nach den ersten Jännertagen greift, bringt er für viele wohl keine echte Entlastung. Die Regelung begrenzt nämlich lediglich die Marge auf den Großhandelspreis auf voraussichtlich 15 bis 20 Cent je Liter, gemessen an der teuersten Großhandelsregion Deutschlands. Da der Großhandelspreis selbst durch die höheren Steuern und gesetzlichen Belastungen nach oben klettert, steigt automatisch auch der zulässige Endpreis an den Zapfsäulen.