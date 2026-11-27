Ein plötzlicher Wintereinbruch hat das bayerische Grenzgebiet zu Österreich am Donnerstag fest im Griff gehabt und für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Die Polizei zieht nun Bilanz – und auch am Freitag bleibt die Lage auf den Transitrouten angespannt.

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Besonders Pendler und Fernfahrer auf dem Weg nach Österreich brauchten am Donnerstag viel Geduld.

Kilometerlange Staus vor Tirol und Sperre der A93

Nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und der Blockabfertigung an der Grenze stauten sich Lkw auf der Inntalautobahn weit zurück – bis in den Raum Rosenheim. Die deutsche A93 musste in Fahrtrichtung Tirol zeitweise sogar komplett gesperrt werden, bevor sich die Situation am Abend langsam entspannte.

Glätte-Unfälle direkt hinter der Grenze

Auf den Straßen im Süden Bayerns krachte es im Minutentakt: Allein das Polizeipräsidium Oberbayern Süd registrierte am Donnerstag mehr als 400 Unfälle.

Auch im direkt an Oberösterreich angrenzenden Niederbayern – besonders in den Landkreisen Rottal-Inn und Passau – rückten Polizei und Feuerwehren ab Mittag zu rund 80 wetterbedingten Einsätzen aus. Hauptursache war laut Polizei tückische Straßenglätte. Meist blieb es bei Blechschäden, vereinzelt wurden aber auch Menschen verletzt.

Vorsicht für Grenzpendler: Glättegefahr bleibt am Freitag aufrecht

Wer am Freitag über das "Deutsche Eck" oder in den bayerischen Grenzraum unterwegs ist, muss weiterhin mit winterlichen Fahrverhältnissen rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es in ganz Bayern bei Höchstwerten zwischen minus drei und plus einem Grad dauerhaft frostig. Da örtlich immer wieder leichte Schneeflocken fallen, können die Straßen jederzeit wieder gefährlich glatt werden.