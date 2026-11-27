Nach 7 Jahren
Liebes-Aus bei Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger und Thom Evans gehen nach sieben gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der ehemalige Rugby-Profi bestätigte die Trennung am Freitag auf Instagram und ließ dabei durchblicken, dass die Sängerin die Beziehung beendet hat.
"Mit schwerem Herzen teile ich mit, dass Nicole und ich nicht mehr zusammen sind", schrieb Evans. Die vergangenen sieben Jahre seien von Liebe, gegenseitigem Vertrauen und dem gemeinsamen Glauben an eine Zukunft geprägt gewesen.
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Sie beendete die Beziehung
Besonders überraschend ist sein offenes Statement zur Trennung. "Das ist nicht das Ergebnis, das ich mir jemals erhofft hätte", erklärte Evans. Gleichzeitig betonte er, dass er Nicoles Entscheidung respektiere und ihr für den nächsten Lebensabschnitt nur das Beste wünsche.
Seine Worte lassen erkennen, dass die Trennung nicht von ihm ausging. Weitere Details zu den Gründen für das Liebes-Aus sind bislang nicht bekannt.
Sie waren sogar verlobt
Nicole Scherzinger und Thom Evans waren seit 2019 ein Paar. Im Juni 2023 machte der ehemalige Rugby-Spieler der Sängerin einen Heiratsantrag. Die beiden galten lange als eines der Traumpaare der Promi-Welt.
Nun ist nach sieben Jahren Liebe alles vorbei.
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