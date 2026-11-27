Die drastischen Sparpläne im Wiener Kulturbudget schlagen hohe Wellen. Nun meldet sich auch der Wiener Musiker Julian Le Play mit einem emotionalen Statement zu Wort – und findet deutliche Worte für die aktuelle Entwicklung.

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Insgesamt muss das Kulturressort der Stadt Wien 31 Millionen Euro einsparen – weil die Stadt angesichts der Budgetlage dringend konsolidieren muss.

Hier soll der Rotstift angesetzt werden

Die Folgen für das kulturelle Leben in der Bundeshauptstadt sind groß: Das beliebte Gratis-Open-Air-Festival "Kultursommer" in den Bezirken wird komplett gestrichen, um rund vier Millionen Euro einzusparen. Häuser wie das Volkstheater, das Theater in der Josefstadt und das Theater der Jugend verlieren jeweils acht Prozent ihrer städtischen Förderung. Auch Institutionen wie die Wiener Symphoniker, die Wiener Festwochen, ImPulsTanz und die Viennale müssen mit deutlich weniger Subventionen auskommen. Zudem wird die Klima Biennale vorerst ausgesetzt.

2027 sollen die Förderungen für das bekannte Kulturzentrum Amerlingbeisl komplett gestrichen werden. Während die Arena Wien ihre Förderung nach Protesten vorerst retten konnte, stehen laut Medienberichten neben dem Amerlinghaus auch mehrere Eltern-Kind-Zentren und kleinere Vereine vor dem finanziellen Nichts

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Sänger Julian Le Play während des 'Falco-Tribute-Konzert' im Rahmen des 34. Donauinselfestes am Samstag, 24. Juni 2017 in Wien. © APA/HERBERT P. OCZERET

Große Zustimmung aus der Wiener Szene

Mit seinem Statement trifft Julian Le Play, der selbst tief in der Wiener Musik- und Theaterwelt verwurzelt ist, einen wunden Punkt. Viele Fans und Kulturschaffende teilen seine Sorge, dass durch den Rotstift genau jene niederschwelligen Kulturangebote verschwinden, die die Lebensqualität in Wien ausmachen.

Die zuständige Stadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) verteidigte die Sparpläne. Es sei ihr "gelungen, den Einsparungsbedarf von ursprünglich 94 Millionen auf ein Drittel zu reduzieren", sagte sie im Gespräch mit der APA.