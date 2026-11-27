US-Popstar Katy Perry und ihr Lebensgefährte, der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau, haben sich eine der teuersten Zugreisen der Welt gegönnt. Auf Instagram zeigt die Sängerin Eindrücke ihrer Luxusfahrt im legendären "Venice Simplon-Orient-Express" von Paris nach Venedig.

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Die von Katy Perry geteilten Foto- und Videoaufnahmen gewähren seltene private Einblicke in den glamourösen Reisealltag des prominenten Paares. Zu den spektakulärsten Motiven gehört eine Szene, in der die Musikerin entspannt in einer freistehenden Badewanne an Bord des fahrenden Luxuszuges liegt, während vor dem Fenster die malerische europäische Landschaft vorbeizieht.

Weitere Bilder zeigen das Paar verliebt posierend in den mit edlem Holz getäfelten Gängen des Waggons sowie bei einer gemütlichen Runde Kartenspielen während des mehrgängigen Abendessens. Zuvor hatten Perry und Trudeau in der französischen Hauptstadt Station gemacht, wo sie von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron empfangen wurden, wie ein gemeinsamer Schnappschuss belegt.

Das teuerste Zugabteil der Welt: Suite "L'Observatoire"

Die Unterbringung des Paares erfolgte in einer rollenden Luxusoase der Superlative. Bei dem gebuchten Waggon handelte es sich um die Suite "L'Observatoire", die vom renommierten Betreiber Belmond offiziell als die luxuriöseste Zugsuite der Welt beworben wird. Das exklusive Privatabteil wurde von dem gefeierten französischen Starkünstler JR entworfen und gestaltet. Den Reisenden steht neben einem persönlichen 24-Stunden-Service ein privater Essbereich zur Verfügung, der die großzügigste Raumaufteilung im gesamten Streckennetz des Anbieters bietet. Zudem verfügt das rollende Kunstwerk über einen eigenen Teesalon und eine erlesene kleine Bibliothek.

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Stilvolles Reisen jenseits politischer Verpflichtungen

Für Justin Trudeau markiert der Trip eine bemerkenswerte private Wandlung nach seinem Rückzug aus der aktiven kanadischen Spitzenpolitik. An der Seite von Welthit-Schöpferin Katy Perry zelebriert der frühere Regierungschef eine Form des Reisens, die historische Eisenbahn-Nostalgie mit modernstem Fünf-Sterne-Komfort verbindet. Die Reise von der Seine an die Lagunenstadt Venedig unterstreicht den hohen Stellenwert, den das Paar ungestörten Momenten im Zeichen exquisiter Lebensart einräumt.