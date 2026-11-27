"I Play Rocky" zeigt jetzt in unseren Kinos die unglaubliche Story von Sylvester Stallone. Finanziert von "Superfund"-Chef Christian Baha und mit Anthony Ippolito auf Oscar-Kurs. .Dafür gibt’s schon Platz 1 in den USA!

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Platz 1! "I Play Rocky", das coole Biopic über die irre Kino-Story von Sylvester Stallone und seinem Oscar-Hit "Rocky" schafft in den USA das Kinowunder und stürmt just zu Thanksgiving an die Spitze der Charts. Auch der heimische Wirtschaftsgigant Christian Baha („Superfund“) darf mitjubeln. Mit seiner Filmfirma "Baha Productions" fungiert er ja als Produzent. Sein erster große Hollywood-Coup. "Ich wollte eine faszinierende Geschichte über Sylvester Stallone entwickeln, weil ich das was ich über ihn gelesen habe nicht glauben konnte."

Hauptdarsteller Anthony Ippolito and Produzent Christian Baha (Superfund) dürfen mit "I Play Rocky" vom Oscar träumen. © Getty Images

Die Story von "I Play Rocky”, bei dem Newcomer Anthony Ippolito "The Offer" Oscarreif auf den Spuren von Stallone wandert, ist ja wirklich unglaublich: Der unbekannte und ständig mit Geldnöten kämpfende Jungschauspieler Stallone schreibt, inspiriert von Box-Underdog Chuck Wepner ein Drehbuch, das ihm Hollywood aus der Hand reißen und mit einem Topstar besetzen will. Stallone bleibt trotz 360.000 Dollar Offert hart: „Ich spiele Rocky!". Letztendlich darf er unter gehörigen Schikanen und mit blutigem Vollkörper-Einsatz vor die Kamera und schafft das große Wunder: Erfolgreichster Film des Jahres 1976 (177 Millionen Dollar Kassa) und 3 Oscars.

Dieser Film mischt gerade Hollywood auf:

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Jetzt machen es ihm Ippolito und Baha nach. Die Oscar-Nominierung für "I Play Rocky" gilt als Fix. Ebenso eine große Hollywood-Karriere für Anthony Ippolito. Und ein lukrativer Hollywood-Einstieg für Christian Baha. Bei einem Budget von knapp 35 Millionen Dollar hat "I Play Rocky" ja bereits 29 Millionen Dollar eingespielt. Und das schon vor dem großen internationalen Kinostart.