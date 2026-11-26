Von "Bluey" am frühen Morgen über "Die Beni Challenge" bis hin zu "Mulan" oder "Arielle, die Meerjungfrau" - im "Disney Channel" lief verlässlich Programm, das für Kinder geeignet war.

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Bald wird sich das ändern und Eltern sollten entsprechend aufpassen. Ab Dienstag (1. Dezember) wird der Sender mit Sitz in München zu "Disney TV" und zeigt auch Action und Crime - und das nicht erst am späten Abend.

Zur besten Kindersendezeit gibt es also bald auch anderes zu sehen: Bereits um 17.05 Uhr bringt der Sender am 1. Dezember die "Seattle Firefighters - die jungen Helden". Im Streamingdienst "Disney+" hat die US-Serie eine Altersfreigabe von 12 Jahren. Um 18.50 Uhr folgen "Scrubs - Die Anfänger" (ab 12) und ab 20.15 Uhr "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (ab 12). Am 4. Dezember gibt es zwar um 20.15 Uhr den Zeichentrickklassiker "Die Schöne und das Biest", aber davor geht es wieder um die Feuerwehr vom Hochhausbrand bis zum Autounfall.

Free-TV-Premiere von "Tracker" soll Publikum erweitern

Schon Anfang 2026 hatte der Kanal seine Programmstruktur leicht verändert. Seitdem laufen zwischen ungefähr 8.30 Uhr und 13.00 Uhr familienfreundliche Serien, Sitcoms wie etwa "Modern Family" oder "Dharma & Greg". Das bleibt auch so - zum Teil. Doch Kinder in dieser Zeit mit Disney TV alleine zu lassen, könnte problematisch werden. Denn bereits am Vormittag kann es alles andere als harmlos werden. So laufen etwa am 2. Dezember um 8.30 Uhr laut Presseseite drei Folgen von "Scrubs - Die Anfänger", eine frei ab 6 Jahren, die anderen jedoch ab 12 Jahren. Und am 3. Dezember um 9.55 Uhr gibt es dann wieder die "Seattle Firefighters", ebenfalls erst ab 12.

Neu positionieren will man sich etwa mit TV-Star Justin Hartley ("This is Us"). Selbiger war kürzlich in München, um für Disney TV zu werben: Am Mittwoch (2. Dezember) feiert dort nämlich um 20.15 Uhr seine Serie "Tracker" Free-TV-Premiere. Damit setze man "einen ersten starken Akzent für ein erwachsenes Publikum mit einem packenden Mix aus Drama und Crime", hieß es vom Sender.

"Neuer" Sender soll auch auf andere Angebote lenken

"Disney TV" sei das "kostenlose, frei empfangbare Tor zu Disney", so die Deutschland-Chefin von Disney, Eun-Kyung Park, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es sei nur eine "Weiterentwicklung, kein Abschied: Kids und Family bleiben fester Bestandteil, dazu kommt mehr Bandbreite für ein erwachseneres Publikum". Der Bogen reicht von Klassikern wie "Der König der Löwen" und "Encanto" über Crime-Serien und Dokus bis hin zu Marvel-Filmen wie "Thor" und "Doctor Strange" oder "Star Wars"-Kinoabenteuer - in voller Länge.

"Die aktuell geplanten Marvel- und Star-Wars-Filme sind alle ab 12 Jahren freigegeben und müssen nicht geschnitten werden", so Park. "Selbstverständlich" halte man sich an geltende Jugendschutzvorgaben und richte die Sendeplätze danach aus.

Kinder sorglos auf dem Sendeplatz verweilen zu lassen, ist nur noch am frühen Morgen und am Nachmittag möglich. Die Münchner Medienpädagogin Maya Götz bedauert das. "Der Disney Channel war wie der KiKA für Kinder die Möglichkeit, eine emotionale Heimat und ein verlässlich attraktives Programm zu finden", sagte sie zur dpa. "Man kann Kinder sehr schnell emotional überfordern. Krimis oder Action zum Beispiel können traumatische TV-Erlebnisse bedeuten." So könnten Blut oder tote Menschen "einen Schockeffekt" haben. Die Folge: Albträume oder Ängste, die lebenslang im Gedächtnis haften.

Schielen auf Werbeeinnahmen?

Der Konzern verweist auf "Lieblingsserien" von Kindern, die alle im Dezember laufen sollen: "Micky Maus Wunderhaus", "Spidey und seine Super-Freunde", "Sofia die Erste: Königliche Zauberschule" oder "Miraculous". "Uns ist wichtig, dass sich Familien bei uns weiterhin gut aufgehoben fühlen. Kinder und Familien bleiben für Disney TV eine zentrale Zielgruppe - für sie gibt es auch künftig feste, verlässliche Programmblöcke", betont auch Park: "Dank der visuell gestalteten Programmblöcke finden Erwachsene wie Kinder leicht das Programm, das zu ihnen passt."

Ein Grund für die Umorientierung könnte die Hoffnung sein, mehr Geld durch Werbung einzunehmen, da die Zielgruppe deutlich wächst. "Mit dem breiteren Programm wird Disney TV für mehr Branchen und Produktkategorien interessant", so Park. Und sie verspricht: "Die Werbung wird den jeweiligen Programmumfeldern und Zielgruppen angepasst."

Gerade in Deutschland erreiche das von manchen als etwas aus der Zeit gefallen angesehene lineare Fernsehen sehr viele Menschen, heißt es seitens des Konzerns. "Die meisten Serien, wie 'Tracker', zeigen wir komplett - beginnend mit Staffel 1", so Park. Und es gibt Lockangebote, die zum kostenpflichtigen Streaming-Abo verführen sollen. Im wöchentlichen "Disney+ Spotlight" sollen zwei Episoden ausgewählter Formate "zum Reinschnuppern" laufen. "Wer mehr sehen möchte, findet sie bei Disney+ in voller Länge", so Park.