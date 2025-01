× Dieser Indoor-Sport verbrennt mehr Kalorien als Joggen

Sie stehen auf dem Laufband, starren die Wand oder den Bildschirm an, während die Minuten gefühlt nie enden. Joggen im Fitnessstudio kann so eintönig sein! Aber es gibt eine Alternative, die sogar mehr Kalorien verbrennt und garantiert nicht langweilig wird.

Es ist wieder soweit: Die Feiertage sind vorbei, die Neujahrsvorsätze stehen. Endlich mehr Sport, endlich fitter werden! Voller Tatendrang strömen Sie ins Fitnessstudio, schnüren die Schuhe fürs Laufband – und schon nach zwei Wochen läuft das immer gleiche Bild vor Ihren Augen ab. Immer dieselbe Bewegung, immer dieselbe Aussicht auf die Wand oder den Bildschirm. Joggen im Studio? Eintöniger geht's kaum.

Aber wie wäre es, wenn es einen Indoor-Sport gäbe, der nicht nur mehr Kalorien verbrennt, sondern dabei auch Ihren gesamten Körper fordert – und das ohne Langeweile?

Dieser Indoor-Sport ist die perfekte Alternative fürs Joggen

Willkommen in der Welt des Indoor-Ruderns! Hätten Sie’s gedacht? Das unscheinbare Gerät in der Ecke Ihres Fitnessstudios ist ein echter Allrounder, der Joggen in den Schatten stellt. Warum? Ganz einfach: Beim Rudern trainieren Sie nicht nur Ihre Beine, sondern auch Arme, Rücken, Bauch und sogar die Haltung. Mit jedem Zug fordern Sie bis zu 85 Prozent Ihrer Muskeln – Joggen kann da nicht mithalten.

Und der Kalorienverbrauch? Hier wird’s richtig interessant: Eine halbe Stunde Rudern verbrennt durchschnittlich 300 bis 400 Kalorien, je nach Intensität. Das übertrifft Joggen locker – und dabei schonen Sie sogar Ihre Gelenke.

© Getty Images ×

Vergessen Sie Joggen: Das hier ist Kalorien-Killer und Ganzkörpertraining in einem

Das Beste: Indoor-Rudern ist alles andere als monoton. Die Bewegungsabfolgen halten Sie in einem angenehmen Rhythmus, während Sie Ihre Technik perfektionieren. Und für ein bisschen Abwechslung sorgen Challenges: Rudern Sie gegen die Zeit, üben Sie sich in Distanzrennen oder tracken Sie Ihre Fortschritte per Display. Das Gefühl, sich immer weiter zu verbessern, ist extrem motivierend – und ehrlich gesagt macht es einfach Spaß, sich auf der virtuellen „Strecke“ auszutoben.

Wie Sie als Anfänger:in am besten mit dem Rudern starten

Keine Angst, wenn Sie bisher noch nie auf einem Rudergerät saßen. Die Basics sind schnell gelernt. Achten Sie darauf, Ihren Rücken gerade zu halten, die Beine kraftvoll durchzudrücken und die Arme sauber zu führen. Viele Studios bieten sogar Einführungskurse oder Videos an, um die richtige Technik zu lernen. Und wenn Sie erst mal drin sind, werden Sie merken, wie schnell Rudern zur Lieblingsdisziplin werden kann.