Normalerweise kennt das Fernsehpublikum Frauke Ludowig stets perfekt gestylt und strahlend vor der Kamera ihres RTL-Magazins "Exclusiv". Auf Instagram überraschte die bekannte Moderatorin nun jedoch mit einem erschütternden Video, in dem sie sich völlig aufgelöst, übermüdet und unter Tränen nach einer folgenschweren Flugpanne in den USA zeigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die beliebte Society-Journalistin Frauke Ludowig reiste am vergangenen Wochenende für eine Sonderausgabe rund um das spektakuläre Formel-1-Rennen nach Las Vegas. Nach anstrengenden Drehtagen wollte Ludowig gemeinsam mit einer Kollegin über Denver die Heimreise nach Deutschland antreten, doch daraus wurde nichts. Wegen gravierender technischer Probleme an der Maschine fiel der gebuchte Flug ersatzlos aus. Zu ihrem Video-Zusammenschnitt schrieb die Moderatorin sichtlich gezeichnet: "Nach dem ganzen Glam in Las Vegas muss ich euch auch diese Seite zeigen. Es flossen Tränen, schaut bitte mal, wie wir aussahen."

Sorge um kranken Angehörigen löst Heulkrampf aus

Die unfreiwillige Verlängerung des Aufenthalts im Spielerparadies wurde für die Moderatorin aus einem zutiefst persönlichen Grund zur seelischen Zerreißprobe. In Deutschland wartete eine ihr nahestehende Person darauf, nach einem Spitalsaufenthalt abgeholt zu werden. Ludowig schilderte die dramatischen Momente der Ohnmacht: "Was für viele vielleicht wie ein Traum klingen mag: noch eine Nacht im Spieleparadies Las Vegas, war für mich an diesem Tag wirklich richtig shocking! Ich sollte 12 Stunden später im Krankenhaus sein und mich um einen lieben Menschen kümmern."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der minutiös geplante Zeitplan kollabierte schlagartig: "Ich hatte mir das alles ganz genau überlegt, wie es zeitlich passen könnte, und dann das." Die Mischung aus Schlafmangel, beruflicher Erschöpfung und Sorge um den geliebten Menschen brachte das Fass zum Überlaufen: "Klar, es gibt viel Schlimmeres, aber in dieser Situation, völlig übermüdet, sehr viel gearbeitet, führte es zum ein oder anderen Heulkrampf …"

Erleichterung nach überstandener Zitterpartie

Erst am darauffolgenden Morgen entspannte sich die Lage. Die beiden Frauen standen bereits vier Stunden vor dem neuen Abflug am Flughafen, diesmal verlief der Heimflug reibungslos. Mittlerweile kann Ludowig die emotionale Achterbahnfahrt mit einer Prise Galgenhumor betrachten und zog ein herzerwärmendes Fazit: "Nichts ist schöner, als einen treuen, verlässlichen und mitfühlenden Herzens-Menschen an der Seite zu haben." Mit dieser ungeschminkten Ehrlichkeit beweist die TV-Ikone, dass auch im Leben von Prominenten manchmal die Nerven blank liegen.