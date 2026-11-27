Emotional
Frauke Ludowig: Tränen-Drama in Vegas
Die beliebte Society-Journalistin Frauke Ludowig reiste am vergangenen Wochenende für eine Sonderausgabe rund um das spektakuläre Formel-1-Rennen nach Las Vegas. Nach anstrengenden Drehtagen wollte Ludowig gemeinsam mit einer Kollegin über Denver die Heimreise nach Deutschland antreten, doch daraus wurde nichts. Wegen gravierender technischer Probleme an der Maschine fiel der gebuchte Flug ersatzlos aus. Zu ihrem Video-Zusammenschnitt schrieb die Moderatorin sichtlich gezeichnet: "Nach dem ganzen Glam in Las Vegas muss ich euch auch diese Seite zeigen. Es flossen Tränen, schaut bitte mal, wie wir aussahen."
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Sorge um kranken Angehörigen löst Heulkrampf aus
Die unfreiwillige Verlängerung des Aufenthalts im Spielerparadies wurde für die Moderatorin aus einem zutiefst persönlichen Grund zur seelischen Zerreißprobe. In Deutschland wartete eine ihr nahestehende Person darauf, nach einem Spitalsaufenthalt abgeholt zu werden. Ludowig schilderte die dramatischen Momente der Ohnmacht: "Was für viele vielleicht wie ein Traum klingen mag: noch eine Nacht im Spieleparadies Las Vegas, war für mich an diesem Tag wirklich richtig shocking! Ich sollte 12 Stunden später im Krankenhaus sein und mich um einen lieben Menschen kümmern."
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Der minutiös geplante Zeitplan kollabierte schlagartig: "Ich hatte mir das alles ganz genau überlegt, wie es zeitlich passen könnte, und dann das." Die Mischung aus Schlafmangel, beruflicher Erschöpfung und Sorge um den geliebten Menschen brachte das Fass zum Überlaufen: "Klar, es gibt viel Schlimmeres, aber in dieser Situation, völlig übermüdet, sehr viel gearbeitet, führte es zum ein oder anderen Heulkrampf …"
Erleichterung nach überstandener Zitterpartie
Erst am darauffolgenden Morgen entspannte sich die Lage. Die beiden Frauen standen bereits vier Stunden vor dem neuen Abflug am Flughafen, diesmal verlief der Heimflug reibungslos. Mittlerweile kann Ludowig die emotionale Achterbahnfahrt mit einer Prise Galgenhumor betrachten und zog ein herzerwärmendes Fazit: "Nichts ist schöner, als einen treuen, verlässlichen und mitfühlenden Herzens-Menschen an der Seite zu haben." Mit dieser ungeschminkten Ehrlichkeit beweist die TV-Ikone, dass auch im Leben von Prominenten manchmal die Nerven blank liegen.
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Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde.
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Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus.
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Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada.
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