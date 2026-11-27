Die Streaming-Highlights im Überblick.

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Romantische Komödie: »In a Holidaze« mit Ziegler & Phillips

Gefühle. Mae ist in einer Weihnachtszeitschleife gefangen und erlebt denselben Familienurlaub immer wieder. Für ihre Wunschzukunft muss sie ihrem langjährigen Schwarm ihre Liebe gestehen.

2.12.

FILM

Packender Thriller: »Trinity« mit Gugu Mbatha-Raw & Richard Madden

. © Hersteller

Spannung. Als eine Marineoffizierin den Verteidigungsminister näher kennenlernt, kommt sie Geheimnissen auf die Spur, die ihn mit einer globalen Bedrohung in Verbindung bringen könnten.

1.12.

SERIE

Romantische Komödie: »My Crazy Feminist Girlfriend«

. © Hersteller

Rom-Com. Die geliebte Ex-Freundin eines Mannes wird zur Feministin, die bei Liebe und Rechten keine Kompromisse eingeht.

3.12.

FILM

Reality-TV: »12 Weihnachts-Challenges mit Salish Matter«

. © Hersteller

Gameshow. Salish Matter und sieben ihrer engsten Freund*innen stellen sich zwölf epischen Weihnachts-Challenges, in denen es um einen Berg Geschenke geht.