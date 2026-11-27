Die Streaming-Highlights im Überblick.

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Romanze: »Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him«

Drama. Nach einer Haftstrafe kämpft Kenna Rowan um ihre Tochter Diem, was Scottys Eltern nach dessen Unfalltod verhindern wollen. Einzig Scottys bester Freund Ledger hilft ihr – und verliebt sich in sie.

27.11.

FILM

Spannender Thriller: »Amsterdamned 2 – Verfluchtes Amsterdam«

. © Hersteller

Horror. In Amsterdam geschehen grausame Morde! Ermittlerin Tara stößt auf etwas Böses, welches die Stadt schon vor 40 Jahren heimsuchte.

28.11.

FILM

True-Crime: Staffel 6 von »Unfall, Selbstmord oder Mord«

. © Hersteller

Verbrechen. Ein 71-jähriger Mann wird erschossen auf einem Feld aufgefunden. Die Ermittler nehmen an, dass er einem Raubüberfall zum Opfer gefallen ist.

30.11.

SERIE

Animation: »Mission Santa: Ein Elf rettet Weihnachten«

. © Hersteller

Kinderfilm. Als eine grimmige Computerhackerin die Kontrolle über die Werkstatt übernimmt, steht das Weihnachtsfest auf dem Spiel.