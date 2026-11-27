Wien hat sich angesichts der tiefwinterlichen Verhältnisse entschlossen, Reservequartiere für Obdachlose zu öffnen.

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24 zusätzliche Plätze stehen ab sofort im Notquartier Obdach Siemensstraße in Floridsdorf zur Verfügung, teilte der Fonds Soziales Wien (FSW) der APA mit. Sie werden zumindest über das Wochenende bereitgestellt.

Es handelt sich dabei um 16 Plätze für Männer und um acht für Frauen. Anfang kommender Woche wird analysiert, ob man sie weiter bereithalten wird, erläuterte Markus Hollendohner, der Leiter der Strategie Obdach- und Wohnungslosenhilfe im FSW. Möglich ist bei Bedarf auch eine weitere Ausweitung der Kapazitäten.

Im Rahmen des FSW-Winterpakets stehen bis Ende April rund 1.000 Plätze in Notunterkünften im 24-Stunden-Betrieb zur Verfügung. Für Spitzenzeiten werden weitere Reserven bereitgehalten, die rasch aktiviert werden können.