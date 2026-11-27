Ausgerechnet im Floridsdorfer Amtshaus hat ein Reisebüro eröffnet, das ausschließlich Reisen nach Afghanistan und in den Iran anbietet. Die ÖVP übt scharfe Kritik, Bezirkschef Wassiq fordert ein "One-Way-Ticket".

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Wer im Floridsdorfer Amtshaus Am Spitz einen Urlaub buchen möchte, hat derzeit die Wahl zwischen Afghanistan und dem Iran. Dort, wo jahrelang die Dropsboutique untergebracht war, hat ein Reisebüro eröffnet, das ausschließlich Reisen in diese beiden Länder anbietet. Für Aufregung sorgt nun vor allem der Standort im öffentlichen Amtshaus.

"Während in Afghanistan Menschenrechte systematisch verletzt und insbesondere Frauen ihrer grundlegendsten Rechte beraubt werden, hat ein solches Reiseangebot in einem Wiener Amtshaus keinen Platz", kritisiert ÖVP-Bezirksparteiobmann Leon Wassiq.

ÖVP-Bezirkschef fordert "One-Way-Ticket"

ÖVP-Bezirkschef Leon Wassiq kritisiert den Standort des Reisebüros im Amtshaus. © oe24.TV

Für Wassiq hat das Thema auch eine persönliche Bedeutung. Seine Eltern sind einst aus Afghanistan geflohen, wie er im oe24.TV-Interview erzählt. Angesichts der Menschenrechtsverletzungen kann der Bezirkspolitiker nicht nachvollziehen, warum jemand freiwillig in das Land reisen möchte. "Menschen, die in dieses Land reisen, sollen auch bitte in diesem Land bleiben", sagt Wassiq und fordert ein "One-Way-Ticket".

Die Floridsdorfer ÖVP will nun mit politischen Anfragen klären, wie das Reisebüro zu dem Geschäftslokal gekommen ist. Geht es nach Wassiq, sollen der Bezirksvorsteher und die rot-pinke Stadtregierung alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit das Reisebüro mit diesem Angebot dort nicht länger betrieben werden kann.

Alter Mietvertrag dürfte dahinterstecken

Warum das Reisebüro ausgerechnet im Amtshaus eröffnet hat, dürfte allerdings mit einem alten Mietvertrag zusammenhängen. Wie die "Floridsdorfer Zeitung" berichtet, haben die Betreiber der ehemaligen Dropsboutique noch über ein Weitergaberecht verfügt. Demnach hätten weder die Stadt noch der Bezirk bei der Auswahl des Nachmieters mitreden können. Das Reisebüro plant unterdessen offenbar, sein Angebot auszuweiten. Künftig sollen auch Reisen in die Sahara-Region angeboten werden.