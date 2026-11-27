Die Chefin von Deutschlands größter Oppositionspartei AfD, Alice Weidel, rechnet fest mit einem Antrag für ein AfD-Verbotsverfahren im kommenden Jahr.

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Das sagte sie im "Welt"-Podcast "Zur Wahrheit gehört...": "Sie werden es probieren im nächsten Jahr". Die Stimmen dafür würden im Bundesrat, dem deutschen Parlament, gesammelt. Auf Nachfrage, ob sie mit einem Verbotsantrag rechne, antwortete Weidel: "Definitiv". "Wir bereiten uns darauf vor und wir werden sehen, was kommt."

Die AfD, die seit der Parlamentswahl vom Februar 2025 mit 20,8 Prozent der Stimmen die zweitgrößte Partei hinter der Union aus CDU und CSU stellt, wird deutschlandweit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. Mehrere Landesverbände, darunter die in Thüringen und Sachsen-Anhalt, werden als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Bundestag, die Länderkammer Bundesrat oder die deutsche Regierung können einen Antrag auf ein Parteiverbot beim Bundesverfassungsgericht stellen - das Gericht entscheidet dann über ein Verbot. Über die Frage, ob ein solcher Antrag gestellt werden sollte, wird seit langem diskutiert.

Kritik an Reform der Nachrichtendienste

Weidel kritisierte in dem Zusammenhang die kürzlich im Bundestag beschlossene Reform der Nachrichtendienste scharf. Damit würden die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren der AfD geschaffen.

Die Dienste bekommen dem Gesetzesvorhaben zufolge mehr Befugnisse für die Abwehr von Spionage, Terrorismus und Sabotage. Der Verfassungsschutz soll etwa nicht mehr nur Informationen sammeln dürfen, sondern bei besonderen Bedrohungen erstmals auch verdeckte Schutzmaßnahmen gegen Sachen und IT-Systeme ergreifen dürfen.

Zentralrat der Juden "fremdgesteuert von der CDU"

Den Zentralrat der Juden kritisierte Weidel in dem Podcast als "fremdgesteuert von der CDU". Er sei "politisiert" und werde "als Waffe gegen die AfD permanent eingesetzt". Weidel bezeichnete die AfD als "einzige und letzte Schutzmacht jüdischen Lebens in Deutschland". Die CDU sei dies nicht, sie lasse die deutschen Grenzen "für Judenhasser" offen.

Der Zentral der Juden kritisiert die AfD schon seit langem. Zentralratspräsident Josef Schuster erneute seine Kritik am Freitag: Angesichts der AfD-Programme, der Äußerungen führender Funktionäre und der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt könne einem "schon angst und bange werden", was die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland betreffe, sagte er der Mediengruppe Bayern.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) wies die Vorwürfe Weidels "entschieden zurück". Die Organisation forderte die demokratischen Parteien im Bundestag auf, sich vor den Zentralrat zu stellen "und seiner Diffamierung klar entgegenzutreten", erklärte DIG-Präsident Volker Beck. Das Präsidium des Zentralrats vertrete die fast 90.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinden und sei von ihnen demokratisch gewählt.

"Weidel spricht der jüdischen Gemeinschaft das eigene Urteil ab", kritisierte Beck. "Der Zentralrat warnt vor der AfD, weil er sie kennt. Wer die Religionsfreiheit einschränken und den erinnerungspolitischen Konsens zerstören will, ist keine Schutzmacht jüdischen Lebens." Die AfD gefährde jüdisches Leben, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.