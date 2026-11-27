Normalerweise hält sich AfD-Chefin Alice Weidel bei privaten Themen stark zurück. In einem neuen Podcast gibt die Politikerin nun jedoch seltene Einblicke in ihr Beziehungs- und Familienleben.

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Zu Gast im neuen Podcast "Zur Wahrheit gehört …" von Axel Springer Global Reporter Marc Felix Serrao und WELT-Meinungschef Andreas Rosenfelder erzählt Alice Weidel ausführlich davon, wann sie sich zum ersten Mal in eine Frau verliebte und wie ihr Umfeld darauf reagierte. Auch über ihre generelle Anziehung spricht die deutsche Politikerin dabei offen: "Ich finde auch Männer attraktiv im Übrigen. Also, ich finde Frauen und Männer attraktiv". Während ihrer Schulzeit habe ihre sexuelle Orientierung noch keine große Rolle gespielt, rückblickend bezeichnete sie sich selbst möglicherweise als "Spätzünder".

Erste Beziehung während der Studienzeit

Das änderte sich erst während ihres Studiums, als sie an der Universität eine Mitstudentin kennenlernte, die sie sofort beeindruckte. "Da war wirklich eine ganz tolle Frau, die hat so super hübsch ausgesehen", erinnerte sich Weidel an diese Begegnung. Anfangs habe sie sich noch gefragt, ob es sich bloß um eine Schwärmerei handele, doch ihre Gefühle wurden erwidert. Daraus entwickelte sich schließlich eine Beziehung, die laut Weidels Angaben zwei Jahre hielt.

Zunächst wollte das Paar die Beziehung geheim halten, was allerdings nicht lange gelang. Weidel schilderte einen gemeinsamen Abend, an dem die beiden eng umschlungen auf einer Tanzfläche standen und dies von zahlreichen Mitstudenten bemerkt wurde. Ein Freund habe damals irgendwann gefragt: "Hey, wollt ihr nicht nach Hause gehen?" Im Gespräch erklärte Weidel: "Wir haben das erst versucht zu verheimlichen". Die Gesellschaft sei damals gegenüber homosexuellen Beziehungen noch weniger offen gewesen. Während die Eltern ihrer damaligen Freundin weniger gelassen reagiert hätten, sei ihre eigene Familie entspannt geblieben: "Meine Eltern haben recht cool reagiert."

Familienalltag in der Schweiz geprägt

Heute lebt Alice Weidel gemeinsam mit ihrer Partnerin Sarah Bossard und zwei Söhnen in der Schweiz. Der Familienalltag ist nach ihren Schilderungen stark durch ihre politische Karriere bestimmt. Ihre Frau wolle die Kinder so gut wie möglich von den politischen Auseinandersetzungen rund um Weidel abschirmen und lege deshalb unter anderem großen Wert darauf, dass die Söhne in der Schweiz zur Schule gehen.

Auch für das Paar selbst bringt Weidels Bekanntheit spürbare Einschränkungen im Alltag mit sich. Ein spontaner Besuch in einem Restaurant oder einer Kneipe sei aufgrund ihrer öffentlichen Rolle und des erforderlichen Schutzes kaum noch machbar. "Uns fehlt die Spontanität in unserem Alltag", fasste Weidel die Situation zusammen. Auf politische Meinungsverschiedenheiten mit ihrer Partnerin ging sie nur am Rande ein und beschrieb Sarah Bossard als "ein ganz eigener Kopf", der in manchen Fragen "deutlich, deutlich liberaler" sei als sie selbst.