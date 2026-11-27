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Dieser Black-Friday-Deal sorgt für ordentlich Aufsehen: Die beliebte Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse ist bei Amazon im Angebot und verkauft sich bereits rasant. Wenn du schon länger mit einem Airfryer liebäugelst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, zuzuschlagen.

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Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder leckeres Ofengemüse – mit einer Heißluftfritteuse kannst du zahlreiche Lieblingsgerichte mit wenig oder ganz ohne zusätzliches Öl zubereiten. Besonders gefragt ist die Ninja Foodi MAX Dual Zone mit großzügigen 9,5 Litern Fassungsvermögen.

Warum dieser Ninja-Airfryer so beliebt ist

Das Besondere an diesem Modell sind die zwei separat steuerbaren Garzonen. So kannst du unterschiedliche Gerichte gleichzeitig mit verschiedenen Temperaturen und Garzeiten zubereiten. Dank der Synchronisierungsfunktion werden beide Speisen auf Wunsch gleichzeitig fertig.

Mit sechs Zubereitungsfunktionen kannst du nicht nur heißluftfrittieren, sondern auch braten, backen, aufwärmen, dörren und besonders knusprige Ergebnisse erzielen.

Auch die Reinigung gestaltet sich unkompliziert: Die antihaftbeschichteten Garkörbe sind spülmaschinengeeignet. Optisch überzeugt das Amazon-exklusive Modell zudem mit seinem eleganten Design in Schwarz und Kupfer.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Hot Air Fryer, 9.5 L, 6-in-1, Copper/Black © Ninja

Mega-Deal zum Black Friday: Jetzt zugreifen

Allein im vergangenen Monat wurde das Modell laut Amazon mehr als 20.000 Mal gekauft. Kein Wunder, dass auch das aktuelle Angebot auf großes Interesse stößt.

Ob für deine eigene Küche oder als Weihnachtsgeschenk: Wenn du dir diesen Airfryer sichern möchtest, solltest du nicht zu lange warten.

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