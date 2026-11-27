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Es muss nicht immer Schokolade sein! Mit dem Amorelie Luxury Adventkalender 2026 kannst du die Vorweihnachtszeit auf eine ganz besondere Art genießen. Hinter 24 Türchen erwarten dich sinnliche Überraschungen, die Lust auf Neues machen.

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Der Dezember ist oftmals von Weihnachtsstress, zahlreichen Terminen und langen Einkaufslisten geprägt. Dabei bleibt die Zeit für sich selbst oder für gemeinsame Momente zu zweit gerne auf der Strecke. Genau hier setzt der Amorelie-Adventkalender an.

24 Türchen für mehr Sinnlichkeit

Die Luxury Edition 2026 richtet sich an Erwachsene, die bereits Erfahrung mit erotischen Produkten haben und gerne Neues entdecken möchten. Mit 24 abwechslungsreichen Überraschungen bietet der Kalender die Möglichkeit, sich bewusst Zeit für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu nehmen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob du Single bist oder in einer Beziehung lebst. Im Mittelpunkt stehen das eigene Wohlbefinden, Neugierde und ein entspannter Umgang mit der eigenen Sexualität.

© Amorelie

Warum wir die Idee so schön finden

Was uns an diesem Adventkalender besonders gefällt, ist der Gedanke dahinter: Statt klassischer Weihnachtsgeschenke stehen hier Selbstliebe, Achtsamkeit und Intimität im Vordergrund.

Gerade für Paare kann der Kalender eine schöne Inspiration sein, um dem Alltag zu entfliehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und bewusst gemeinsame Zeit zu verbringen. Aber auch als Geschenk an dich selbst ist er eine spannende Alternative zu herkömmlichen Adventkalendern.

Ein Adventkalender der etwas anderen Art

Wenn du dieses Jahr Lust auf Abwechslung hast und dir 24 besondere Momente gönnen möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Luxury Edition von Amorelie. Schließlich darf die Adventzeit nicht nur besinnlich, sondern auch ein bisschen sinnlich sein.

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