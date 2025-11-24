Teenie-Duo (15 und 16) als brutale Taxiräuber gefasst

Zwei junge Intensiv-Täter - der ältere aus Jordanien, der andere aus dem Irak -, die in Linz und Traun als Einbrecher und brutale Taxiräuber zugeschlagen hatten, wurden endlich aus dem Verkehr gezogen.

OÖ. Zum jüngsten Coup der Nachwuchs-Gangster kam es in der Nacht auf Donnerstag um 5 Uhr in der Früh: Da überfiel der 16-jährige Jordanier auf der Wiener Straße in Linz einen Taxler (60) - versetzte dem Rumänen mehrere Faustschläge und versuchte, mit dem Messer auf ihn einzustechen. Der Taxilenker erlitt Hämatome im Gesicht sowie eine Schnittverletzung und flüchtete ohne Beute.

Durch intensive Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes OÖ gelang es, den Youngster-Beschuldigten auszuforschen, dem auch ein Dutzend Einbrüche und Versuche in den Stadtgebieten von Traun und Linz in der Nacht zum 12. November 2025 angelastet werden. Dazu laufen noch weitere Ermittlungen.

Beim Komplizen bei den besagten zwölf Delikten in Fahrzeuge und Geschäftslokale wurde bereits ein 15-jähriger Iraker ausgeforscht, der in derselben Nacht - diesmal ganz alleine - um 4.15 Uhr auch noch einen Taxilenker (64) unter Vorhalt einer Softair-Pistole zur Herausgabe seiner Bargeldbestände genötigt haben soll.

Die Jugendlichen sitzen beide in U-Haft.