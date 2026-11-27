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Du möchtest deine Fitness verbessern, dein Lauftraining optimieren oder einfach mehr über deinen Körper erfahren? Dann solltest du dir die aktuellen Garmin-Angebote bei Amazon nicht entgehen lassen. Zum Black Friday sind einige beliebte Smartwatches deutlich reduziert.

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Eine gute Smartwatch ist mittlerweile viel mehr als ein Schrittzähler. Sie begleitet dich beim Sport, analysiert deinen Schlaf und hilft dir dabei, deine Trainings- und Erholungsphasen besser einzuschätzen. Besonders Garmin hat sich in diesem Bereich einen Namen gemacht.

Ob ambitioniertes Lauftraining, regelmäßige Fitnessstudio-Besuche oder ein aktiverer Alltag – wir haben vier interessante Garmin-Modelle für dich herausgesucht.

Garmin Forerunner 265S: Perfekt für schmale Handgelenke

Die Garmin Forerunner 265S ist mit ihrem 42-mm-Gehäuse ideal, wenn du eine etwas kompaktere Sportuhr bevorzugst, aber nicht auf umfangreiche Trainingsfunktionen verzichten möchtest.

© Garmin

Sie verfügt über ein brillantes AMOLED-Display, mehr als 30 Sport-Apps, eine Musikfunktion sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Tagen. Besonders praktisch ist die Analyse deiner Trainingsbereitschaft, die dir dabei hilft, Belastung und Regeneration besser aufeinander abzustimmen.

Aktuell bekommst du die Garmin Forerunner 265S für 271,21 Euro statt 332,76 Euro – ein Rabatt von 18 Prozent.

Garmin Forerunner 265: Satte 39 Prozent Rabatt

Wenn du ein größeres Display bevorzugst, ist die Garmin Forerunner 265 mit ihrem 46-mm-Gehäuse eine hervorragende Alternative. Die sportliche Farbkombination aus Türkisblau und Schwarz macht sie außerdem zu einem echten Hingucker.

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Neben dem AMOLED-Display bietet sie eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Tagen, zahlreiche Sportprofile, GPS, Garmin Music und umfangreiche Trainingsanalysen. Auch deine Herzfrequenzvariabilität (HFV) wird erfasst und kann dir dabei helfen, deine Erholung besser einzuschätzen.

Mit 39 Prozent Rabatt kostet die Sportuhr aktuell nur 259,15 Euro und ist damit sogar günstiger als die kleinere Variante.

Garmin Lily 2 Active: Sportlich trifft elegant

Du möchtest eine Smartwatch, die nicht sofort nach Sportuhr aussieht? Dann könnte die Garmin Lily 2 Active genau dein Geschmack sein.

Mit ihrem kompakten 38-mm-Gehäuse, der eleganten Farbe Jasper Green und dem versteckten Display lässt sie sich wunderbar in deinen Alltag integrieren.

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Trotz ihres filigranen Designs bietet sie integriertes GPS, Schlafanalysen, Fitness-Tracking, Garmin Pay und eine Akkulaufzeit von bis zu neun Tagen. Besonders spannend ist die Body-Battery-Funktion, die dir eine Einschätzung deiner körperlichen Energiereserven liefert.

Aktuell kostet die Garmin Lily 2 Active 241,01 Euro – mit 32 Prozent Rabatt.

Garmin Vivoactive 6: Der vielseitige Alltagsbegleiter

Die Garmin Vivoactive 6 ist eine interessante Wahl für alle, die Fitness, Gesundheit und Lifestyle miteinander verbinden möchten. Ob beim Spaziergang, beim Workout oder im Büro – die Smartwatch begleitet dich durch deinen gesamten Tag.

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Besonders schön ist die dezente Farbkombination Bone/Pink Dawn Metallic, die sich auch abseits des Sports wunderbar kombinieren lässt. Mit ihrem 42-mm-Gehäuse bietet sie einen gelungenen Mittelweg zwischen sportlichem und elegantem Design.

Zum aktuellen Angebot bekommst du die Garmin Vivoactive 6 für 222,85 Euro – mit 15 Prozent Rabatt.

Unser Fazit: Welche Garmin-Smartwatch lohnt sich besonders?

Wenn du dein Lauftraining ernst nimmst, würden wir dir eine der beiden Forerunner-Modelle empfehlen. Besonders die Forerunner 265 ist mit 39 Prozent Rabatt preislich interessant.

Legst du hingegen großen Wert auf ein elegantes Design, ist die Lily 2 Active eine schöne Alternative. Die Vivoactive 6 wiederum eignet sich hervorragend als vielseitiger Begleiter für Sport und Alltag und ist das günstigste Modell in unserer Auswahl.

Auch als Weihnachtsgeschenk oder als Motivation für deine sportlichen Vorsätze 2027 sind die aktuellen Garmin-Angebote einen Blick wert.

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