Überführt wurden vier Männer - zwei Syrer, ein Serbe und ein Österreicher - die die Raika in Korneuburg um mehrere 100.000 Euro erleichtert haben. Der Coup war über Monate drehbuchmäßig geplant. Der Haupttäter ist flüchtig.

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NÖ. Die Clique und mutmaßlichen Fans der Insider-Raub-Streamingserie "Banksters" schlugen - wie auch oe24 berichtete - am 19. Juni zu: Um 14.10 Uhr kam ein mit einer FFP2-Maske vermummter Mann in die Raika-Filiale am Korneuburger Hauptplatz gleich neben dem Rathaus, ging zielstrebig am Empfangsschalter vorbei – direkt in das Büro einer Angestellten. Draußen hatte er seinen E-Roller stehen gelassen, den er hernach als Fluchtfahrzeug nutzte.

Die Filiale der Raiffeisenbank Korneuburg nur wenige Meter vom Rathaus entfernt. © Google Maps

Der Täter schloss die Bürotür, nötigte die Frau zur Herausgabe von Bargeld aus dem im Büro befindlichen Tresor, an dem an diesem Tag besonders viel Geld lag - das ein Kollege bestellt hatte, weil ein Kunde von ihm eine größere Investition plante und daher mehrere hunderttausend Euro abzuheben gedachte. Bevor der Räuber mit der Beute fliehen konnte, schlug er noch ein paar Mal völlig ohne Grund auf die Angestellte ein und düste danach weg. Die Frau musste ins Spital. Dass ein Kollege für ihr Pein verantwortlich war, würde sie später erfahren und umso mehr schocken.

Die Polizei stellte diesen E-Scooter in der Nähe des Tatorts sicher. © LPD NÖ

Verbleib der Beute bis heute nicht geklärt

Es ist anzunehmen, dass die Ermittler schon sehr bald herausfanden, dass die hohe Bargeldsumme im Tresor kein Zufall war und nahmen den Bankangestellten, einen 24-jährigen Niederösterreicher mit großem, aber wie sich zeigen sollte zweifelhaften Freundeskreis ins Visier. Dabei bewiesen sie den richtigen Riecher und konnten nachweisen, dass der vermeintliche "Kunde" des Bankers, ein 30-jähriger Serbe, und der Angestellte den Coup mit zwei syrischen Komplizen laut eigenem Drehbuch genau so geplant hatten: Kaum war das bestellte Geld im Haus, kam einer der Syrer (23) anmarschiert, der Brutalinski fuhr hernach nur ein paar Häuser weit mit dem E-Roller und wurde dann von einem Landsmann mit dem Auto abgeholt und aus Korneuburg weggebracht.

Geständig ist inzwischen nur der Fluchtfahrer, dass er das Auto gelenkt habe, vom Coup wusste er angeblich nichts. Der Österreicher und der Serbe schweigen. Alle drei sind in U-Haft. Der vierte im Bunde, der Pistoler, ist trotz eines auf ihn ausgesetzten Kopfgeldes von 5.000 Euro für Hinweise nach wie vor nicht auffindbar.

Der Verbleib der Raubbeute konnte trotz umfassender kriminalpolizeilicher Ermittlungen bisher nicht geklärt werden.