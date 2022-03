RTL muss Swarovski beschützen

Kristallerbin Victoria Swarovski wird immer wieder wegen ihrer Auftritte bei 'Let's Dance angefeindet. Dieses Mal musste sogar RTL einschreiten

Ganz zu Beginn ihrer Karriere als Moderatorin bei 'Let's Dance' musste Victoria Swarovski (28) bereits am eigenen Leib erfahren, wie gnadenlos das Internet ist. Wegen Texthängern und unsicherer Haltung wurde sie damals kritisiert. Vor allem von Sylvie-Meis-Fans wurde sie damals immer wieder attackiert. Das wurde zwar nach einer Weile besser, doch jetzt haben die Zuschauer schon wieder neue Angriffspunkte gefunden.

Swarovskis Kleidungsstil ist manchen zu freizügig

In Folge eins der diesjährigen Staffel musste sich Vici anhören, dass ihr tänzerisches Können eingerostet sei. Jetzt gefällt den Zuschauern auch ihr Kleidungsstil nicht. Ein lilafarbenes Minikleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz war einigen zu viel. "Das Kleid ist schlimm. Sind wir bei einer Familienshow oder an der Straßenecke", schrieb einer. "Hübsch, aber zu nackt", schrieb ein anderer. Die Fans waren sich bei diesem Kleid ziemlich einig.

RTL weist Fans zurecht

Die Anfeindungen zu Victoria Swarovskis Looks entgingen natürlich auch RTL nicht. Bei Instagram reagierte der Sender anfangs nur mit einem kurzen Kommentar: "Was Victorias Outfit angeht: Geschmäcker sind verschieden und wichtig ist, dass Victoria sich in ihrem wohlfühlt." Als die Kritik aber immer lauter wurde, fand der Sender auf Twitter deutliche Worte: "Unser Moderationsteam trägt das, was es möchte. Und das ist auch gut so. 'Let's Dance' ist eine Show und dazu gehören auch ausgefallene Outfits. Das muss nicht immer allen gefallen, aber Kommentare wie diese sind unverschämt. Lasst uns lieber dankbar sein, diese wunderbare, bunte Show genießen zu können. Gerade in diesen Zeiten nicht selbstverständlich."