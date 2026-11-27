Eine Woche nach den heftigen Ausschreitungen bei einer Jugenddemo ist es am Freitag erneut zu einem Protest vor der Wiener Hauptuni gekommen. Die Demonstranten solidarisierten sich mit Palästina und kritisierten Polizeigewalt. Der Ring musste gesperrt werden.

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Erneut Protest am Wiener Ring: Am Freitagabend versammelten sich Demonstranten vor der Universität Wien. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Gegen ihre Kriege". Die Teilnehmer wollten ein Zeichen gegen Polizeigewalt setzen und ihre Solidarität mit Palästina bekunden.

Die Protestaktion sorgte auch für Verkehrsbehinderungen. Der Ring im Bereich der Hauptuni musste für den Verkehr gesperrt werden.

Protest nach Eskalationen der Vorwoche

Die neuerliche Kundgebung steht im Zusammenhang mit den Ereignissen vom vergangenen Freitag. Damals war eine Jugenddemonstration in der Wiener Innenstadt eskaliert. Vor der Hauptuni kam es zu Auseinandersetzungen, die Polizei löste die Versammlung auf und setzte Pfefferspray ein. Auch Festnahmen gab es.

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Die Protestierenden kritisieren nun das Vorgehen der Einsatzkräfte und werfen der Universität vor, nicht ausreichend auf ihre Anliegen eingegangen zu sein.

Polizei meldet zunächst ruhigen Verlauf

Bei der aktuellen Kundgebung blieb die Lage nach Angaben der Polizei zunächst ruhig. Die Demonstration verlief vorerst ohne größere Zwischenfälle.

Die erneute Versammlung zeigt, dass die Proteste rund um die Ereignisse der vergangenen Woche noch nicht abgeebbt sind.