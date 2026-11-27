US-Präsident Donald Trump hat seine Einladung an den russischen Staatschef Wladimir Putin zum Gipfeltreffen der führenden Wirtschaftsnationen in Miami offiziell bekräftigt. Dieser Schritt sorgt bei den westlichen Verbündeten für erhebliche diplomatische Spannungen, da die Europäische Union auf eine geschlossene Verurteilung des Angriffskrieges pocht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die führenden Industrie- und Schwellenländer versammeln sich Mitte Dezember unter der Leitung der Vereinigten Staaten. Als Austragungsort wählte Donald Trump sein eigenes Golfresort "Trump National Doral Miami", wo die Staats- und Regierungschefs am 14. und 15. Dezember zusammentreffen sollen.

Die politischen Hintergründe der Zusammenkunft im Überblick:

Historische Rückkehr: Für Wladimir Putin wäre es die erste persönliche Teilnahme an der G20-Runde seit dem Beginn der großflächigen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022.

Für Wladimir Putin wäre es die erste persönliche Teilnahme an der G20-Runde seit dem Beginn der großflächigen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022. Vorarbeit durch das Außenamt: Die umstrittene Initiative wurde bereits im September von US-Außenminister Marco Rubio ins Spiel gebracht und nun von Trump direkt zur Priorität erhoben.

Die umstrittene Initiative wurde bereits im September von US-Außenminister Marco Rubio ins Spiel gebracht und nun von Trump direkt zur Priorität erhoben. Trumps Haltung zum Gegenwind: Gegenüber Reportern zeigte sich der US-Präsident unbeeindruckt von der Kritik: "Wenn er kommen möchte, kann er das selbstverständlich. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn gerne dabeihaben."

Gegenüber Reportern zeigte sich der US-Präsident unbeeindruckt von der Kritik: "Wenn er kommen möchte, kann er das selbstverständlich. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn gerne dabeihaben." Widerstand der Partner: Trump räumte gleichzeitig ein, dass mehrere internationale Teilnehmer wenig Begeisterung für ein persönliches Erscheinen des russischen Präsidenten aufbringen.

Vor allem innerhalb der Europäischen Union regt sich massiver Protest. Brüssel hatte bereits im Vorfeld angekündigt, die russischen Militäraktionen beim Gipfel scharf verurteilen zu wollen. Ein offizieller Empfang des Kreml-Chefs auf US-Boden untergräbt die bisherige westliche Isolationsstrategie spürbar.

Juristische Lage: Warum der Haftbefehl in den USA nicht greift

Die Ankündigung löste umgehend eine Debatte über den völkerrechtlichen Status des russischen Staatschefs aus. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) erließ im März 2023 einen internationalen Haftbefehl gegen Putin. Eine Festnahme auf amerikanischem Boden gilt unter Experten jedoch als praktisch ausgeschlossen.

Die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen:

Kein IStGH-Mitglied: Die USA sind dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht beigetreten und erkennen dessen Gerichtsbarkeit nicht an. Es besteht somit keinerlei Verpflichtung zur Vollstreckung des Haftbefehls.

Die USA sind dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht beigetreten und erkennen dessen Gerichtsbarkeit nicht an. Es besteht somit keinerlei Verpflichtung zur Vollstreckung des Haftbefehls. Kein G20-Ausschluss: Russland wurde nach Ausbruch des Krieges nie formell aus dem Staatenkreis der G20 ausgeschlossen.

Russland wurde nach Ausbruch des Krieges nie formell aus dem Staatenkreis der G20 ausgeschlossen. Vorrecht des Gastgebers: Als Gastgeber obliegt es der US-Regierung, die Delegationen festzulegen und entsprechende Gäste nach Florida einzuladen.

Damit besitzt Washington die formale Handhabe, den russischen Staatschef ohne rechtliche Hürden zu empfangen, während andere Mitgliedsstaaten keine formellen Hebel haben, die Anreise zu blockieren.

Friedenshoffnung gegen Kriegsrealität: Drohnenwellen über der Ukraine

Der US-Präsident rechtfertigt den Dialog mit seinen anhaltenden Versuchen, eine Verhandlungslösung im Ukraine-Konflikt herbeizuführen. Zuletzt hatte Trump bei Gipfelgesprächen in China den Druck auf den russischen Präsidenten erhöht und gefordert, sämtliche militärische Aggressionen gegen europäische Gebiete zurückzufahren. Auf seinem Online-Netzwerk "Truth Social" betonte er wiederholt seine Hoffnung auf einen raschen Friedensdeal.

Die militärische Realität zeichnet jedoch ein gegenteiliges Bild:

Moskaus Reaktion: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ließ Trumps Appelle unkommentiert und wies der Ukraine die Verantwortung für eine Eskalation des Konflikts zu.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ließ Trumps Appelle unkommentiert und wies der Ukraine die Verantwortung für eine Eskalation des Konflikts zu. Schwere Angriffe am Freitag: Nach offiziellen Angaben aus Kiew feuerte das russische Militär am Freitag 155 Drohnen gegen ukrainisches Staatsgebiet ab und setzte massive Bombenabwürfe fort.

Nach offiziellen Angaben aus Kiew feuerte das russische Militär am Freitag 155 Drohnen gegen ukrainisches Staatsgebiet ab und setzte massive Bombenabwürfe fort. Warnung vor Großangriffen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte eindringlich vor einer bevorstehenden Ausweitung der russischen Offensiven.

Bislang liegt aus Moskau keine Bestätigung für eine Reise nach Florida vor. Selbst Trump räumte ein, dass offenbleibt, ob der von ihm als Freund bezeichnete Kremlchef die Einladung tatsächlich annehmen wird.