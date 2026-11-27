Kiew bietet Waffenruhe im Schwarzen Meer an
Die Regierung in Kiew habe ihren internationalen Verbündeten einen entsprechenden Vorschlag weitergeleitet und warte auf eine Antwort Russlands, zitierte der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne am Freitag den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha. Dieser äußerte sich demnach dankbar gegenüber Indien, der Türkei und Ägypten für ihre Vermittlungsbemühungen.
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Russland hat dem Minister zufolge auch den Öltransport in das Abkommen einbeziehen wollen und gefordert, dass die Ukraine ihre Angriffe auf den russischen Ölsektor einstellt. Dies komme für die Regierung in Kiew jedoch nur als Teil eines umfassenderen Abkommens über eine Waffenruhe im Energiebereich infrage, erklärte Sybiha weiter.
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