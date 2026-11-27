Ein zweijähriges Mädchen geriet in einem Swimmingpool in Lebensgefahr. Doch plötzlich sprang ein Golden Retriever ins Wasser und wurde zum Lebensretter. Videoaufnahmen zeigen den unglaublichen Moment.

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Es ging um Sekunden! Die kleine Maitê (2) geriet in einem Pool in Brasilien in Schwierigkeiten und drohte zu ertrinken. Doch die Hündin Tereza reagierte offenbar sofort: Der Golden Retriever sprang ins Wasser, schwamm zu dem Mädchen und blieb bei ihr, sodass sich das Kind an der Hündin festhalten konnte.

Der dramatische Vorfall ereignete sich am 20. November in Chapada dos Guimarães im Bundesstaat Mato Grosso. Überwachungskameras zeichneten die Szenen auf, die mittlerweile in den sozialen Medien für Aufsehen sorgen.

Hündin springt ohne Zögern ins Wasser

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Mädchen in den Pool geht und schließlich im tieferen Bereich in Schwierigkeiten gerät. Als die Kleine um sich schlägt und nicht mehr richtig über Wasser bleiben kann, springt Tereza hinein und schwimmt zu ihr.

Das Mädchen kann sich an der Hündin festhalten. Tereza bleibt neben ihr, bis die Mutter herbeieilt und ihre Tochter aus dem Wasser holt. Auch die ältere Schwester hatte die Gefahr bemerkt.

Mutter war nur kurz weg

Die Mutter, Gladissa Filbido, hatte sich nach eigenen Angaben nur kurz entfernt, um ein Stück Kuchen zu holen. Ihre Tochter sei normalerweise nie allein im Pool und warte immer darauf, dass jemand mit ihr ins Wasser gehe.

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Diesmal wollte Maitê offenbar selbst ins Becken und tauchen – und unterschätzte die Gefahr.

Die Mutter veröffentlichte das Video auch, um andere Eltern zu warnen. "In zwei Sekunden kann eine Tragödie passieren", schrieb sie sinngemäß. Sie bedankte sich bei Gott, dass ihren Kindern nichts passiert sei.

Kind spielt danach mit seiner Retterin

Maitê überstand den Vorfall offenbar unbeschadet. Nach dem Schreck veröffentlichte die Familie weitere Aufnahmen, auf denen das Mädchen wieder fröhlich mit ihrer tierischen Retterin spielt.

Tereza wird im Netz als Heldin gefeiert. Die Aufnahmen zeigen einmal mehr, wie schnell ein Unfall passieren kann – und wie entscheidend es ist, Kinder in der Nähe von Wasser niemals unbeaufsichtigt zu lassen.