Neue Vogelgrippefälle bei Schwänen sowie in einer privaten Geflügelhaltung im Bezirk Perg haben Konsequenzen. In 14 oberösterreichischen Gemeinden gilt erneut die Stallpflicht.

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OÖ. Nur wenige Monate nach der Aufhebung der letzten Beschränkungen müssen sich Oberösterreichs Geflügelhalter erneut auf strengere Vorschriften einstellen. Bei mehreren Schwänen entlang der Enns sowie in einer privaten Geflügelhaltung im Bezirk Perg wurde das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Die betroffenen Wildvögel wurden sowohl am oberösterreichischen als auch am niederösterreichischen Flussufer entdeckt.

In der privaten Haltung im Bezirk Perg waren bereits mehrere Hühner und Gänse verendet. Nachdem eine Laboruntersuchung den Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt hatte, wurden am Freitag auch die verbliebenen Tiere getötet. Auf die Einrichtung einer Sperrzone verzichten die Behörden, da es sich um eine private Kleinsthaltung handelt. Als wahrscheinliche Überträger des Virus gelten Wildvögel.

14 Gemeinden von Stallpflicht betroffen

In mehreren Teilen Oberösterreichs wurde das Risiko einer Ansteckung als stark erhöht eingestuft. Dort gilt ab sofort eine Stallhaltungspflicht. Betroffen sind neben der Stadt Steyr die Gemeinden Enns, Kronstorf und Hargelsberg im Bezirk Linz-Land. Im Bezirk Steyr-Land gelten die verschärften Vorschriften für Garsten, Dietach, Wolfern, St. Ulrich bei Steyr, Aschach an der Steyr und Ternberg. Hinzu kommen Mauthausen, Langenstein und Luftenberg an der Donau im Bezirk Perg sowie Steyregg im Bezirk Urfahr-Umgebung.

Geflügel muss dort in Stallungen oder geschlossenen, zumindest nach oben abgedeckten Haltungsvorrichtungen untergebracht werden. Dazu zählen beispielsweise überdachte Volieren. Haltungen mit weniger als 50 Tieren sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Stallpflicht ausgenommen.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelhalter

Auch außerhalb der besonders gefährdeten Gebiete gelten österreichweit Sicherheitsvorschriften. Diese sollen insbesondere den Kontakt zwischen Geflügel und Wildvögeln verhindern. Enten und Gänse müssen getrennt von anderem Geflügel gehalten werden. Netze, Dächer oder andere geeignete Abdeckungen können die Tiere vor dem direkten Kontakt mit Wildvögeln schützen. Alternativ müssen Fütterung und Wasserversorgung innerhalb eines Stalls oder unter einem Unterstand erfolgen.

In diesem Fall müssen die Ausläufe gegenüber Oberflächengewässern, an denen sich wildlebende Wasservögel aufhalten können, ausbruchsicher abgezäunt sein. Außerdem darf zur Versorgung des Geflügels kein Oberflächenwasser verwendet werden, zu dem Wildvögel Zugang haben. Für Konsumenten gibt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger unterdessen Entwarnung. Nach Angaben der Landesrätin gilt eine Übertragung des Vogelgrippevirus durch den Verzehr von Eiern oder Geflügelfleisch als ausgeschlossen. Die neuerlichen Einschränkungen betreffen damit insbesondere die Geflügelhalter.